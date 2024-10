Este pet promete "viver" para sempre ao lado do tutor; conheça o Moflin, o robô produzido pela Casio

Casio iniciou as pré-vendas do Moflin, um pet robótico desenvolvido para conforto, com preço de aproximadamente US$ 398 (cerca de R$ 2.000). O Moflin, que lembra uma mistura entre um hamster e uma chinchila, tem como objetivo criar um laço emocional simulado, reconhecendo vozes e respondendo a interações.

Inicialmente fruto de uma colaboração com a Vanguard Industries, uma startup de robótica, o Moflin agora é produzido e distribuído pela Casio, a empresa japonesa conhecida pelos relógios que fabrica, e inclui serviços adicionais. Por uma taxa anual, membros do Club Moflin, um programa de fidelidade, recebem descontos em reparos, limpezas e até uma substituição completa da “pele” de pelúcia.

Apesar de seus movimentos físicos limitados, o Moflin exibe um comportamento realista e foi projetado para ser manuseado, e não para brincadeiras ativas. Ele oferece um conforto semelhante ao Qoobo, um gato robótico sem cabeça, e inclui recursos de inteligência artificial (IA) voltados para melhorar o bem-estar mental do usuário. Outra promessa, é a de permanecer ao lado do tutor por toda sua vida.

O design do Moflin permite que ele evolua sua personalidade com base na frequência e no tipo de interações que recebe. Ele pode expressar felicidade ou estresse, que podem ser monitorados por meio de um aplicativo, trazendo um aspecto digital ao cuidado com o pet, semelhante a um Tamagotchi, brinquedo eletrônico dos anos 90 que simulava um bichinho virtual.

Ao contrário de dispositivos eletrônicos comuns, o Moflin carrega em uma pequena cama, dando a impressão de que está dormindo, o que reforça suas qualidades de realismo. Uma carga de três horas e meia revigora o Moflin, permitindo que ele funcione como um companheiro de suporte emocional por cerca de cinco horas.