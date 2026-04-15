Inteligência Artificial

Essa IA passou por revisão científica e assustou pesquisadores — eles ainda não estão preparados

Sistema autônomo passou por revisão científica e acendeu alerta sobre o futuro da pesquisa

Cientistas investigam relação entre herpes-zóster, declínio cognitivo e maior risco de demência (Getty Images)

Cientistas investigam relação entre herpes-zóster, declínio cognitivo e maior risco de demência (Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 15 de abril de 2026 às 16h09.

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A ciência acaba de cruzar uma fronteira inédita — e ainda não sabe exatamente como reagir.

Um sistema de inteligência artificial conseguiu completar sozinho todas as etapas de uma pesquisa científica. Da formulação da hipótese à escrita final. Além disso, o trabalho passou por revisão por pares, o principal filtro de qualidade da ciência.

O feito marca um avanço tecnológico relevante, mas também escancara fragilidades profundas no próprio sistema científico.

A IA que virou ‘cientista’

Chamado de AI Scientist, o sistema foi desenvolvido para automatizar o ciclo completo da pesquisa

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  • Revisão de literatura
  • Experimentação
  • Análise de dados
  • Redação do artigo

Em testes publicados na revista Nature, o modelo conseguiu produzir um artigo que passou pela primeira rodada de revisão em um workshop de uma conferência relevante de machine learning.

Na prática, isso significa que uma máquina foi capaz de atender aos critérios mínimos exigidos por especialistas humanos.

Outro experimento mostrou que o sistema gerou um artigo completo em cerca de 15 horas, com custo estimado em US$ 140 — uma fração do tempo e do investimento exigidos de pesquisadores tradicionais .

O que isso revela sobre a ciência

A revisão por pares sempre foi considerada o “selo de qualidade” da produção científica. Mas o avanço da IA coloca esse modelo sob pressão.

O sistema já enfrenta limitações estruturais: sobrecarga de revisores, inconsistência nas avaliações e vieses institucionais .

Agora, surge a dúvida de se uma IA consegue produzir um artigo “aceitável”, a pergunta deixa de ser apenas sobre capacidade tecnológica — e passa a ser sobre a robustez do próprio processo de validação.

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