Enquanto o New York Times processa a OpenAI, Sam Altman tenta licenciar conteúdos da Time, CNN e Fox

A OpenAI está tentando resolver a questão dos direitos autorais sobre conteúdos usados pelo ChatGPT negociando licenças com gigantes da mídia dos EUA. Segundo a Bloomberg, na mesa de negociação estão a CNN, Fox Corp e Time.

Além disso, há esforços específicos para um acordo com a CNN, que permitiria que produtos da OpenAI citassem a organização de notícias em suas respostas.

A CEO da Time, Jessica Sibley, afirmou publicamente que as discussões com a OpenAI estão avançando, e que há otimismo em alcançar um acordo que valorize de forma justa o conteúdo da Time.

Essas negociações não são as primeiras da OpenAI no setor de mídia. A empresa já tem acordos com a Associated Press e a Axel Springer, proprietária da Politico e Business Insider.

Controlando o risco

Esses movimentos fazem parte de um esforço maior das empresas de IA para acessar conteúdos de organizações jornalísticas, evitando riscos legais.

No entanto, a OpenAI enfrenta desafios jurídicos crescentes. Em dezembro, o 'New York Times's processou a empresa e sua controladora, a Microsoft, acusando-as de utilizar seu jornalismo para desenvolver produtos sem permissão ou pagamento.

A OpenAI se mostrou pronta para contestar a ação, argumentando que as evidências apresentadas pelo Times não contam a história completa.

Em um blog publicado na segunda-feira, 8, a OpenAI acusou o NY Times de manipulação intencional de prompts, reiterando seu apoio ao jornalismo e o desejo de parceria com organizações de notícias.