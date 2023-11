Empresas querem mais investimento em IA generativa em 2024, revela Accenture

A consultoria Accenture divulgou dados de seu estudo Pulse of Change, indicando que empresas ao redor do globo pretendem expandir os aportes em inteligência artificial (IA) generativa no próximo ano.

A pesquisa, realizada em setembro de 2023, entrevistou 2.207 executivos de alto escalão (C-Levels) de 13 nações diferentes, com o objetivo de entender o impacto da IA generativa nos negócios e perspectivas para o futuro do trabalho.

Segundo o estudo, 85% das companhias consultadas projetam aumentar seus investimentos em IA generativa em 2024, com enfoque maior em áreas como atendimento ao cliente, alcançando 55% das preferências, seguido por finanças (45%) e marketing (41%).

No contexto brasileiro, o relatório revela que, embora a grande maioria das empresas nacionais (99%) reconheça o potencial transformador da IA generativa em corporações e setores diversos, apenas 24% já efetuaram investimentos consideráveis na tecnologia.

Os executivos brasileiros também expressaram preocupações para o ano seguinte, sendo a principal delas a adaptação aos avanços tecnológicos e inovações, como IA e automação, com 65% dos C-Levels evidenciando este desafio.

A preocupação com as mudanças climáticas foi citada por 53% dos entrevistados, enquanto a adaptação às mudanças nos valores e comportamento de consumo dos clientes foi mencionada por 49%, seguida pela escassez de talentos específicos ou habilidades, preocupação de 40% dos respondentes.

Aprenda a usar inteligência artificial: