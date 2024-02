Em meio a processo, Microsoft firma parceria para auxiliar jornalistas com IA

Nesta segunda-feira, 5, a Microsoft anunciou que está se unindo à plataforma de mídia americana Semafor para ajudar jornalistas a trabalhar com IA generativa. Os detalhes financeiros do acordo não foram divulgados.

A empresa de Satya Nadella ajudará as organizações a "identificar e refinar os procedimentos e políticas para usar IA de forma responsável na coleta de notícias e nas práticas empresariais", disse a gigante de tecnologia em nota.

Por enquanto, a Semafor disse que está lançando um feed de notícias chamado Signals ("sinais", em português). Nele, jornalistas podem acompanhar a chegada de informações quentes e receber auxílio das ferramentas de IA generativa da OpenAI e da Microsoft.

Processo do New York Times

O acordo ocorre no momento em que a Microsoft, juntamente com a OpenAI, detentora do ChatGPT, enfrenta uma ação judicial movida pelo New York Times. O jornal americano alega que ambas as empresas construíram seus modelos de IA, incluindo ChatGPT e Copilot, através da "cópia e uso de milhões" de seus artigos, competindo diretamente com o conteúdo do NYT.

Já a OpenAI e a Microsoft afirmam que a coleta de dados está protegida pelo "fair use" ("uso justo", em tradução literal do português), conceito na legislação americana que permite o uso não licenciado de material protegido por direitos autorais. No YouTube, por exemplo, criadores de conteúdo podem usar vídeos de outros usuários desde que não seja uma cópia direta, e sim uma reapropriação do conteúdo.

Bloqueio das IAs

O New York Times é um dos vários veículos de notícias que bloquearam o rastreador web da OpenAI nos últimos meses, impedindo a empresa de IA de continuar a raspar conteúdo de seu site para treinar modelos de IA. BBC, CNN e Reuters também bloquearam o rastreador web da OpenAI.

Por outro lado, outras publicações estão se adaptando à IA. Axel Springer, proprietária do Politico e Business Insider, fechou um acordo com a OpenAI que permite que o ChatGPT acesse informações de ambas as fontes, enquanto a Associated Press permitirá que a OpenAI treine seus modelos em suas histórias de notícias pelos próximos dois anos.

