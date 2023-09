Elon Musk atualiza termos do X para usar dados dos usuários para treinar IAs

A mais recente atualização na política de privacidade do X, identificada primeiramente por Bloomberg, revelou que a plataforma começará a coletar dados biométricos, histórico profissional e educacional de seus usuários.

Contudo, a coleta de informações não é a única novidade. A empresa pretende utilizar os dados adquiridos, juntamente com outras informações disponíveis ao público, para treinar seus modelos de machine learning e inteligência artificial, conforme mencionado em sua política.

A alteração foi destacada por Alex Ivanovs do Stackdiary, conhecido por identificar atualizações significativas nos termos de serviço de empresas de tecnologia. Em ocasiões anteriores, ele já havia identificado mudanças relacionadas à IA nas plataformas Brave e Zoom.

A discussão sobre a recente descoberta de Ivanovs ganhou destaque no fórum Hacker News da Y Combinator.

A seção 2.1 da política de privacidade da X é clara:

"Podemos usar as informações que coletamos e as informações publicamente disponíveis para ajudar a treinar nossos modelos de machine learning ou inteligência artificial para os fins descritos nesta política."

Dada a conexão de Elon Musk com a X e sua aspiração de se aventurar no segmento de IA com a xAI, Ivanovs teoriza que Musk pode querer usar a X como fonte de dados para a xAI. De fato, o empresário já mencionou que a xAI utilizaria "tweets públicos" para o treinamento de seus modelos de IA.

Musk já questionou outras grandes empresas de tecnologia sobre o uso de dados do Twitter para treinar seus modelos e chegou a levantar possíveis ações legais contra a Microsoft por supostamente usar dados do Twitter indevidamente.

Ivanovs também fez referência ao texto presente no site da xAI, que declara que, apesar de ser uma entidade separada da X Corp., a empresa "trabalhará em conjunto com a X (Twitter), Tesla e outras companhias para avançar em nossa missão."

Em resposta a uma publicação na plataforma X, Musk confirmou a alteração, esclarecendo que o plano é utilizar "apenas dados públicos, sem mensagens diretas ou qualquer conteúdo privado."

Após a aquisição de Musk, a X modificou sua abordagem em relação a solicitações de imprensa. Ao invés de responder com emojis, a resposta automática agora é "Entraremos em contato em breve." Se recebermos um retorno oficial da X, atualizaremos as informações.