Em janeiro de 2025, o Grupo Tauá de Hotéis e Resorts, um dos principais nomes da hotelaria voltada para famílias no Brasil, lançou a Aurora, uma assistente virtual baseada em inteligência artificial (IA). Poderia ser apenas mais um chatbot de atendimento, mas a empresa viu imediatamente o que IA poderia resultar nos ganhos da rede. Em apenas três meses, a ferramenta vendeu mais de 1.500 diárias, gerando um faturamento de R$ 2 milhões e reduzindo os custos operacionais em 30%. Projeções indicam que a solução pode aumentar as vendas em até 40% nos próximos meses.

Por trás dessa transformação está Fábio Estevez, CIO do Grupo Tauá. Com passagens por gigantes do varejo como Carrefour, Marisa e Grupo IMC (Pizza Hut, KFC), o executivo é especialista em transformação digital e aposta na tecnologia como um diferencial estratégico para os negócios.

“Inovação precisa ser traduzida em resultados, precisa gerar valor para o negócio, alavancar vendas. São inúmeras as possibilidades, além de, claro, melhorar a experiência do cliente”, afirma Estevez.

Mais que um chatbot: uma jornada personalizada para o hóspede

A Aurora não é apenas um chatbot convencional, mas uma assistente virtual projetada para acompanhar o hóspede em todas as etapas da estadia, desde o primeiro contato até o check-out. Integrada a canais como WhatsApp, Instagram, e-mail e site, ela oferece um atendimento automatizado e personalizado, agiliza reservas e compras de diárias, permite check-in antecipado e check-out facilitado, faz recomendações individualizadas de serviços adicionais como restaurantes e spas, além de monitorar em tempo real o NPS (Net Promoter Score), possibilitando ajustes imediatos para aumentar a satisfação dos hóspedes.

A combinação de IA e automação permitiu ao Grupo Tauá melhorar a experiência do cliente e, ao mesmo tempo, otimizar recursos e aumentar a eficiência operacional.

Tecnologia e marketing digital impulsionam as vendas

Além da IA, a rede hoteleira investe fortemente em estratégias de marketing digital para impulsionar as vendas. Google Ads e Instagram Ads são responsáveis por 50% das vendas digitais, enquanto campanhas segmentadas de CRM (Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente) garantem uma comunicação mais assertiva e fidelização dos hóspedes.

Os resultados falam por si:

Taxa de abertura de e-mails promocionais de 25%, indicando alto engajamento dos clientes.

ROAS (Retorno sobre Investimento em Publicidade) superior a 2500%, comprovando a eficiência das campanhas digitais.

O Grupo Tauá está agora expandindo sua infraestrutura digital para integrar diferentes setores do negócio, incluindo recursos humanos, financeiro, central de reservas e atendimento ao hóspede. O objetivo é criar um ecossistema omnichannel, onde a inteligência artificial conecte e otimize todos os pontos de contato da empresa, garantindo processos mais ágeis, personalizados e eficazes.