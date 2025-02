É o fim do CapCut? Essa ferramenta usa imagens reais para criar anúncios de vídeo em instantes

A inteligência artificial vem sendo uma das melhores amigas do profissional do marketing. Desde auxílio na escrita criativa até a criação de roteiros para vídeos mais longos, ferramentas como ChatGPT e Claude trouxeram um pico de produtividade para publicitários.

Mas, a parte audiovisual sempre foi um desafio que dependia de outras equipes, muita produção e edição. Isso demanda tempo e limita a quantidade de anúncios que podem ser feitos mensalmente.

O futuro, no entanto, é outro.

Com apoio de Peter Thiel, ex-sócio de Elon Musk no PayPal, e executivos da OpenAI, a Icon.me anunciou o lançamento de uma plataforma de inteligência artificial voltada exclusivamente para para a produção de anúncios com vídeo.

A ferramenta automatiza etapas do processo criativo, desde a roteirização até a edição final, com o objetivo de ampliar a produtividade das equipes de marketing. Baseando-se em imagens de arquivo, vídeos específicos enviados ou até uma vasta biblioteca proprietária da empresa, a IA faz um "remix" de imagens automaticamente, gerando um vídeo completo com locução, lettering e qualquer outro recurso desejado pelo usuário.

Imagens antigas criam anúncios novos. Kennan Davison, CEO da Icon.me, descreve a ferramenta como o "equivalente do ChatGPT, só que para o CapCut".

Como funciona?

A plataforma utiliza IA para estruturar anúncios a partir de materiais já existentes. O funcionamento segue quatro etapas principais:

Análise da biblioteca de vídeos do usuário, com categorização automática de cenas, como "close-up" ou "unboxing", para facilitar sua reutilização; Geração de roteiros personalizados por meio do AdGPT, ferramenta interna que cria textos voltados a diferentes públicos e estratégias. O usuário pode se referir à IA com linguagem natural; Seleção automatizada das cenas mais adequadas para cada roteiro e montagem inicial do anúncio; Edição final em uma interface semelhante à do CapCut, permitindo ajustes antes da finalização.

A proposta é otimizar a produção de vídeos publicitários, permitindo que pequenas equipes criativas ampliem significativamente sua capacidade de entrega.

Excited to introduce Icon, The First AI Admaker. We’re backed by Peter Thiel’s Founders Fund & execs of frontier AI labs like OpenAI, Pika, & Cognition. Icon (https://t.co/Ze3NCCSld6) is like ChatGPT + CapCut, but for making winning ads with AI in minutes. How it works:

1.… pic.twitter.com/2oI6Ctr8mE — Kennan Davison (@kennandavison) February 4, 2025

Redução de custos

A Icon foi desenvolvida em parceria com marcas que faturam mais de US$ 100 milhões por ano, como Ridge, Jones Road, Immi, Backbone e MUD\WTR. Segundo a empresa, a ferramenta busca solucionar desafios comuns na publicidade digital, como:

Dificuldade na produção em escala: a automação de processos como roteirização, edição e pesquisa de público reduz o tempo necessário para criação de múltiplos anúncios. Manutenção da identidade visual : em vez de gerar vídeos do zero, a ferramenta reaproveita filmagens existentes, evitando alterações no padrão estético da marca. Custo de soluções concorrentes : algumas plataformas cobram entre US$ 2.000 e US$ 30.000 por mês por serviços como análise de concorrência, pesquisa de audiência e armazenamento de vídeos. A Icon oferece esses recursos, além de ferramentas de roteiro e edição, por US$ 999 ao ano, ou, cerca de US$ 83 por mês.



