É o fim da IA? Futurista Amy Webb prevê novas tecnologias que devem revolucionar o mercado em 2025

Amy Webb é uma daquelas figuras que o mundo faz questão de escutar. Professora de previsão estratégica na Universidade de Nova York e fundadora e CEO do Future Today Institute, Webb se destacou por sua habilidade em identificar as tendências que moldam o futuro. E foi isso o que ela fez em sua mais recente previsão divulgada nesta terça-feira, 10.

Em sua carta anual, a especialista projeta que 2025 será um ano decisivo para a tecnologia. Ela observa que, embora a inteligência artificial continue sendo uma força predominante, outras tecnologias menos evidentes estão prestes a causar uma revolução silenciosa.

É o caso dos sensores avançados e da biotecnologia, que devem ganhar força no ano que vem. Além disso, a computação quântica, que por muito tempo foi vista como uma possibilidade distante, também pode estar em alta em 2025. “Pode ser um ano de virada para essa tecnologia”, projeta Webb.

Conselho para líderes empresariais

Em uma era de mudanças implacáveis, Webb aconselha que os líderes empresariais não esperem pela poeira baixar. Em vez disso, devem adotar uma postura ativa de observadores astutos, monitorando as tendências emergentes e os sinais sutis que antecipam as grandes mudanças.

A recomendação da especialista vai em linha com algo defendido por muitos outros especialistas: as empresas mais bem-sucedidas serão aquelas que souberem se antecipar, moldando seu futuro com base não apenas em certezas, mas também em cenários "e se".

Isso, segundo Webb, é o que garantirá a resiliência estratégica no cenário competitivo de 2025 e para os anos seguintes.

A hora de se preparar é agora

