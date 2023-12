Dois nanômetros: a medida que deve azeitar a Guerra dos Chips

As principais empresas de semicondutores do mundo estão em uma corrida para desenvolver chips de processador de "2 nanômetros". Chips nessas microscópicas dimensões são cruciais para o futuro dos smartphones, centros de dados e inteligência artificial (IA). Na dianteira, está a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), a maior fabricante do mundo e a favorita para manter a liderança global no setor. No entanto, Samsung e Intel veem essa nova etapa tecnológica como uma oportunidade para reduzir as diferenças existentes.

Historicamente, o norte da indústria da computação é a miniaturização dos componentes. Menores transistores significam menor consumo de energia e maior velocidade. Atualmente, termos como "2 nanômetros" são usados para descrever cada nova geração de chips, mais do que as dimensões físicas reais do semicondutor.

Liderar a próxima geração de semicondutores avançados pode significar dominar um setor que gerou mais de US$ 500 bilhões em vendas globais de chips no último ano. Há expectativas de crescimento devido à demanda por chips para centros de dados que alimentam serviços de inteligência artificial generativa.

No portifólio da líder, já um produto promissor. A TSMC apresentou recentemente os resultados de testes do seu protótipo "N2" para grandes clientes como Apple e Nvidia.

Por outro lado, a Samsung lançou versões mais acessíveis dos seus protótipos de 2 nanômetros, ainda que menos sofisticados do que da rival.

Já a Intel, anterior líder de mercado, planeja produzir sua próxima geração de chips até o final do próximo ano. No entanto, há dúvidas sobre a performance dos produtos da empresa norte-americana.

A TSMC prevê iniciar a produção em massa de chips N2 em 2025, começando com versões móveis e, posteriormente, para PCs e chips de alto desempenho. O iPhone 15 Pro e Pro Max da Apple foram os primeiros dispositivos de consumo em massa a utilizar a nova tecnologia de chip de 3 nanômetros da TSMC.

Mesmo assim, a Samsung pode incomodar a líder. Ainda que possua 25% do mercado global de fundição avançada, frente a 66% do mercado da TSMC, a empresa sul-coreana foi a primeira a iniciar a produção em massa de chips de 3nm e a adotar a nova arquitetura de transistor "Gate-All-Around" (GAA).