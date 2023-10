Dell anuncia nova estação de trabalho com recursos para IA generativa

A Dell Technologies apresenta ao mercado a sua mais recente inovação no portfólio de workstations (estações de trabalho): a Torre Precision 7875. Com até 96 núcleos, a nova estação de trabalho apresenta o maior número de núcleos em um modelo Dell Precision de chip único.

Além disso, ela chega pronta para IA, feita para ajudar os clientes a desenvolver, executar e ajustar modelos complexos de GenAI (IA Generativa). Cerca de 70% das organizações já estão colhendo resultados quantificáveis de suas iniciativas em GenAI, segundo pesquisa recente realizada pela Dell.

Com a crescente demanda por IA e IA generativa, a categoria de workstations tem desempenhado um papel fundamental no mercado corporativo e na busca por inovação, e o portfólio Precision da Dell busca atender essas necessidades. Confira as principais características da nova Torre Precision 7875:

Nova 'workstation' da Dell

com até 96 núcleos, o equipamento tem capacidade de suportar iniciativas de IA com conjuntos de dados massivos, design gráfico e realidade virtual; Inteligência artificial: a Precision 7875 oferece ainda suporte para o desenvolvimento e treinamento de IA, incluindo IA generativa, aprendizado de máquina e aprendizado profundo.

Flexibilidade: a workstation é uma escolha para diversas aplicações criativas de ponta, incluindo renderização, produção de filmes, análise de projetos, simulações, arquitetura, engenharia e visualização de construção (AEC).

Além disso, pela primeira vez em torres Precision, o sistema possui um slot WiFi integrado, eliminando a necessidade de ocupar um slot PCIe adicional. Isso proporciona aos usuários mais flexibilidade para personalizar a máquina de acordo com suas necessidades e ambiente de trabalho específico.

A Precision 7875 Tower oferece uma escolha de opções de gráficos profissionais, suportando até duas AMD Radeon™ PRO W7900 de 48 GB ou até duas NVIDIA RTX™ A6000-Ada de 48 GB, além de até 56 TB de armazenamento e 2 TB de memória DDR5, além de suporte ao software stack NVIDIA AI.

A Dell Precision 7875 Tower estará disponível no Brasil a partir do dia 5 de dezembro. Os preços serão anunciados em breve.