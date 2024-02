"Custo da IA" derruba ações de Microsoft e Google

As gigantes tecnológicas Microsoft e Alphabet, que apresentaram balanço recentemente, destacaram o aumento significativo nas receitas de suas divisões de nuvem, impulsionadas pela demanda crescente por produtos baseados em inteligência artificial (IA) generativa.

No entanto, apesar de superarem as estimativas de Wall Street no trimestre de dezembro, os custos elevados associados ao desenvolvimento dessas tecnologias emergentes geraram preocupações entre os investidores.

A expectativa de um aumento substancial nas vendas, alimentada pela promessa da IA, havia impulsionado um rally de ações para recordes nos últimos meses.

Contudo, o investimento pesado em servidores, centros de dados e pesquisa, essencial para competir no mercado acirrado por novos clientes, resultou em um aumento expressivo nos custos.

Esse cenário prejudicou as expectativas dos investidores, que agora demonstram cautela diante do potencial retorno sobre os investimentos em IA.

Em termos de valor de mercado, Alphabet e Microsoft sofreram quedas significativas, perdendo aproximadamente 140 bilhões e 80 bilhões de dólares, respectivamente.

Além disso, a AMD, fabricante de chips, viu suas ações caírem 2,5%, mesmo após elevar sua previsão para 2024 no segmento de processadores de IA.

O aumento dos gastos em capital também foi evidente nos relatórios financeiros. A Alphabet reportou um salto de 45% para 11 bilhões de dólares, enquanto a Microsoft registrou um aumento de 69% em seus gastos de capital, alcançando 11,5 bilhões de dólares. Ambas as empresas sinalizaram expectativas de maiores despesas no futuro próximo.

Diante desse cenário, os analistas seguem observando atentamente as estratégias das empresas para equilibrar os custos elevados com a promessa de crescimento contínuo proporcionado pela IA. A habilidade das empresas em manter um crescimento sustentável, sem sacrificar a lucratividade, será crucial para manter a confiança dos investidores no longo prazo.