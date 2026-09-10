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Criadora do Kimi, Moonshot AI avalia dupla listagem em Hong Kong e Xangai

Empresa chinesa de IA já havia registrado pedido confidencial de IPO em Hong Kong, avaliada em até US$ 50 bilhões, e agora estuda também listar ações no mercado continental chinês

(Imagem gerada por IA/Exame)

(Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 10h22.

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RESUMO | A Moonshot AI, startup chinesa responsável pelo modelo Kimi K3, avalia listar suas ações simultaneamente em Hong Kong e no Star Market, em Xangai, segundo fontes ouvidas pelo South China Morning Post. A empresa pode estrear em Hong Kong no primeiro trimestre de 2027 e alcançar uma avaliação de cerca de US$ 50 bilhões antes do IPO.

A Moonshot AI, startup chinesa de inteligência artificial (IA) por trás do modelo Kimi K3, avalia listar suas ações simultaneamente em Hong Kong e Xangai, em busca de mais capital e visibilidade, segundo duas fontes com conhecimento do assunto ouvidas pelo South China Morning Post.

Desde uma reunião com investidores em julho — quando a empresa, sediada em Pequim, negociou os detalhes de uma oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong —, a companhia já sinalizava a possibilidade de listar ações também em uma bolsa do território continental chinês depois, segundo uma das fontes.

No mercado interno, a Moonshot mira o Star Market, bolsa de tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai, e pode iniciar negociações em breve, segundo a outra fonte.

Um mercado que já atraiu grandes nomes da tecnologia chinesa

O Star Market vem atraindo diversas estrelas da tecnologia chinesa recentemente, incluindo a ChangXin Memory Technologies e a Unitree Robotics, além de aguardar a estreia de outros nomes de peso, como a DeepSeek e a Yangtze Memory Technologies.

Segundo as fontes, a exploração de uma listagem dupla pela Moonshot pode estar ligada ao desempenho mais fraco das ações de empresas de IA em Hong Kong, além do excesso de empresas que já solicitaram listagem na cidade.

A empresa já havia registrado, de forma confidencial, pedido de IPO em Hong Kong, com listagem prevista para já no primeiro trimestre de 2027. Paralelamente, conduz uma rodada final de financiamento antes da abertura de capital, que pode avaliá-la em cerca de US$ 50 bilhões, segundo reportagem anterior do próprio South China Morning Post.

Ações de rivais chinesas como Z.ai e MiniMax caíram nas últimas semanas — ambas as empresas também estão em processo de listagem separada no Star Market.

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