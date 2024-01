Conheça o Chippu, app que usa IA para recomendar filmes e séries

Agora pertencente à Omelete Company, o app Chippu acaba de anunciar a marca de 2 milhões de usuários — e já mira uma expansão internacional em 2024. A plataforma totalmente brasileira mistura inteligência artificial (IA) e curadoria humana para dar dicas de filmes e séries.

Criado por Thiago Romariz e Luigi Pedroni, a plataforma ultrapassou a marca de dois milhões de usuários em 2023. Em novembro do ano passado, o Chippu se tornou parte da Omelete Company. Agora, a empresa por trás da Comic Con Experience no Brasil (CCXP) busca alavancar o crescimento da companhia com um olhar atento para a expansão internacional.

"Tivemos mais de 320 mil usuários ativos somente em dezembro, período da CCXP no Brasil, um crescimento de 30% em relação ao mesmo período anterior. Por isso, sem dúvida, a CCXP México será um impulso para que possamos pensar em versões da plataforma que sejam voltadas para esse público e de outros países", afirma Fábio Reis, CMCO da Omelete Company. Os idiomas inglês e espanhol estarão disponíveis em breve no aplicativo.

Como a IA funciona?

O Chippu é como o primo brasileiro do Letterboxd (que, de forma resumida, é uma rede social para cinéfilos). A diferença está no uso de inteligência artificial: o Chippu mistura as recomendações da IA com uma curadoria especializada para sugerir filmes e séries.

Atualmente, o aplicativo acumula cerca de 3 milhões de dicas, além das avaliações deixadas por cada conta. As dicas no Chippu vêm de duas formas: diárias e instantâneas.

Os curadores do aplicativo sugerem filmes e séries baseadas no perfil dos usuários, uma por dia, e mostram onde achar o produto e por que assisti-lo. Mas caso o desejo seja escolher um filme ou série a qualquer momento, basta tocar no botão “Quero uma dica” que o Chippu indica o programa ideal para aquele momento.

"Temos uma base de mais de 280 mil usuários ativos por mês que, diariamente, não só usam nossas dicas como extrapolam esse serviço como uma comunidade ativa e consolidada”, disse Thiago Romariz, idealizador e criador do Chippu e diretor de Conteúdo e Inovação da O&CO.