Como criar a inteligência artificial feita por brasileiros para brasileiros

Todo dia às 5 da manhã o despertador toca e Seu João pula da cama. Não pode se atrasar para abrir seu restaurante, o “Sabor do Norte”, especializado em comidas típicas nordestinas, em São José dos Campos.

Ao chegar na cozinha, é uma correria para preparar a feijoada, o arroz, a farofa e aquela deliciosa carne de sol. O cheiro vai abrir o apetite dos fregueses quando começarem a chegar.

Seu João corre para atender as mesas, anotar os pedidos, servir os pratos, cuidar do caixa... ufa, nem vê a hora passar! Lá pelas 4 finalmente pode fazer uma pausa.

Mas cadê aquele rapaz que ia gerenciar as redes sociais do restaurante? Sumiu de novo! Claro, com 20 frilas ao mesmo tempo, às vezes ele some. Seu João sabe que é importante marcar presença na internet, mas não dá conta de mais essa tarefa.

Ele sabe que se não postar regularmente o algoritmo vai atrapalhar o alcance, sabe que o cliente está nas redes sociais e quer saber qual é o cardápio do dia antes de chegar no restaurante.

Ele sabe que não adianta só fazer um bom tempero, precisa fazer as pessoas conhecerem os pratos, todo dia.

Mas com que tempo?

A sorte do Seu João foi que o David tinha acabado de voltar de São Paulo. David tinha decidido voltar a morar na cidade natal depois de dez anos trabalhando em grandes agências de marketing na capital.

Todos os dias, o David ia ao restaurante do Seu João e acompanhava o drama dele tentando usar a internet e fazer seu negócio crescer.

Um dia David foi ao borracheiro, Seu Miro, e viu o dono da borracharia tendo a mesma frustração.

Foi quando o David teve aquele click, e decidiu criar um negócio para resolver o problema do Seu João e do Seu Miro.

Hoje a empresa do David é uma das maiores produtoras de conteúdo para o Instagram, Facebook e Google do Brasil. Eles desenvolveram uma inteligência artificial capaz de criar conteúdo automaticamente para milhares de pequenas e médias empresas, respeitando as regionalidades do país.

Brasil como criador de suas próprias soluções de IA

Essa é uma história real que eu adorei ouvir porque ela mostra o impacto de empreendedores locais para resolver problemas locais. Tenho falado frequentemente sobre a importância de criarmos soluções de inteligência artificial brasileiras para os problemas particulares do Brasil, ao invés de importar algo “pronto” baseado em problemas que não são particularmente nossos.

A história do David é um exemplo inspirador de negócio que surge de um olhar brasileiro para um problema brasileiro. Os desenvolvedores e designers do Vale do Silício nunca vão entender sobre o problema do Seu João como o David entendeu.

“Todo mundo sabe que precisa postar todo dia, mas não tem tempo nem grana”. Foi com essa reflexão que o David começou a desenhar as primeiras automações para a criação de conteúdo em português na internet.

O papel do Estado e de instituições sociais para fomentar a inovação

Depois de atender o Seu João e o Seu Miro, David buscou o Sebrae, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, entidade que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro pequenas empresas. E foi expandindo assim o negócio, envolvido nos programa do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e do Sebrae, atingindo cada vez mais pequenos negócios Brasil afora.

Ele trabalhou com engenheiros da PUC-RS e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), transformando métodos de escrever textos em português para redes sociais em códigos de computador.

“Não adianta colocar a foto de um sujeito de colete da Faria Lima para vender coco no Recife.” Consciente da profunda diversidade cultural do Brasil, David e seu time começaram a desenvolver algoritmos levando em conta os aspectos culturais de cada local na produção do conteúdo automatizado.

Em 2019 entraram em outro programa institucional, dessa vez da Softex, principal promotora de políticas públicas para o ecossistema da tecnologia e inovação do Brasil. A partir desse programa passaram a especializar seus algoritmos para atender dentistas, médicos, hospitais brasileiros.

Tiveram acesso por meio do programa ao GPT1, o embrião do que conhecemos hoje como ChatGPT4, sistema de inteligência artificial mais popular da atualidade. Desde então, eles vêm não só acompanhando o desenvolvimento dessa tecnologia revolucionária como também construindo com ela soluções específicas para a realidade brasileira.

O Estado empreendedor

Ouvindo a história de David, lembrei muitas vezes do livro “O Estado Empreendedor”, da economista italiana Mariana Mazzucato, que mostra como as instituições sociais e o Estado foram cruciais nas revoluções tecnológicas mais recentes do mundo.

O alcance do Sebrae, o acesso aos cérebros do ITA e da PUC-RS (duas importantes instituições de ensino, uma pública outra privada), a infraestrutura das cidades, as conexões, os programas amplos de formação, esses elementos aumentam muito as chances de negócios como o do David prosperarem e se multiplicarem por todo o país.

Firmar uma parceria com o Sebrae permitiu integrar a plataforma de IA ao aplicativo usado milhões de micro e pequenos empresários atendidos pela entidade. “Seria humanamente impossível bater na porta de cada pequeno empreendedor disperso pelas mais de 5 mil cidades brasileiras”

Foi por meio de programa de Open-Innovation que conseguiram firmar uma importante parceria com o iFood. Com acesso a uma extensa base de dados segmentada por regiões, agora podiam “ensinar” o sistema a sugerir conteúdos personalizados.

Hoje, a Agenzia Mkt é capaz de produzir conteúdo automatizado para qualquer restaurante do Brasil a partir do cardápio, respeitando as regionalidades de cada local, e ajuda milhares de brasileiros a ganhar mais tempo para serem mais felizes. Tecnologia nacional com orgulho!

O sistema analisa informações como localização, segmento e interesses do cliente para sugerir textos, imagens e hashtags altamente personalizados e relevantes.

IA impactando positivamente a vida do seu João

Essa história do David Mendes é um exemplo de como o poder público pode e deve atuar como um impulsionador de inovações ao invés de ser somente um fiscalizador. Como Mariana Mazzucato comenta, programas governamentais bem desenhados que fornecem financiamento inteligente e mentorias para empreendedores inovadores no estágio inicial podem fazer toda a diferença entre o sucesso e o fracasso de startups com grandes ideias.

Endossa a importância de o Estado ser mais “empreendedor” e proativo, não apenas no discurso, mas na prática, para alavancar empresas inovadoras que impactam positivamente a sociedade. Foi assim que empresas como o Google, a Meta, a Microsoft se tornaram impérios.

Isso tem tudo a ver com inteligência artificial. O momento para começarmos a ter uma atuação mais coordenada das instituições no Brasil é agora. Temos muitos dados, temos muitos problemas, e quanto mais fomentarmos as empresas a desenvolverem soluções como a do David, mais prósperos seremos como nação no futuro.

Enquanto a inteligência artificial criada por David dá conta do recado nas redes sociais, Seu João volta à sua cozinha, com mais tempo para seu verdadeiro talento. Afinal, se antes o desafio era conciliar o tempero da feijoada com a frequência de posts, agora ele pode mergulhar de cabeça naquilo que realmente ama: a culinária nordestina.

É curioso pensar que, ao dar mais tempo ao Seu João, a IA permitiu que todos nós ganhássemos. Ganhamos mais sabor, mais da essência do "Sabor do Norte". Quando a tecnologia nos permite focar no que realmente amamos, todos saem ganhando. Que a história do Seu João nos lembre sempre disso: o verdadeiro valor da tecnologia está em nos permitir colocar mais de nós, nosso tempero, em tudo que fazemos.

Espero que histórias de sucesso como essa do David inspirem mais brasileiros a criar soluções locais de inteligência artificial.