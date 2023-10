Como criar a foto perfeita para o LinkedIn usando IA

Quem encara a jornada de procurar uma vaga de emprego pelo LinkedIn, muitas vezes, se depara com a dificiuldade de se destacar entre milhares de concorrentes, ainda que se tenha o currículo ideal. Afinal, a plataforma de empregos ainda é uma rede social, na qual publicações detalhando conquistas no mercado de trabalho viralizam mais do que boas oportunidades para buscar uma realocação.

Para quem quer aumentar as chances de ser encontrado por um recrutador, ter uma foto de perfil profissional pode ser a mudança que faz a diferença. A EXAME já ensinou como fazer um currículo com ChatGPT e agora mostra como otimizar seu perfil no LinkedIn com a foto profissional ideal — e tudo pelo celular, com ajuda de apps alimentados por inteligência artificial. Nesse caso, em especifico, será usado o aplicativo ''Fotorama''.

Veja o passo a passo:

Como criar fotos para o LinkedIn com IA?