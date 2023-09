Com um toque da IA, Jontex aumenta em 16 vezes o alcance de campanhas sobre preservativos

Sexo vende. E essa é uma máxima publicitária que se confirma nos dados. Em 2022, o segmento de acessórios e produtos de bem-estar sexual registrou um crescimento de 34,7%, em relação a 2021.

No entanto, o mercado de preservativos enfrenta desafios. Dados recentes da Pesquisa Nacional de Saúde, conduzida pelo IBGE, indicam que 60% dos brasileiros não utilizaram preservativos em suas relações sexuais no último ano. Além disso, o uso de camisinhas entre adolescentes caiu de 72% em 2009 para 59% recentemente.

Em resposta a esses números e com o objetivo de impulsionar as vendas, a Jontex tem focado em aprimorar seus produtos e estratégias de marketing. Recentemente, a empresa incorporou inteligência artificial para otimizar uma campanha de preservativos premium veiculada no Instagram e Facebook.

Utilizando a plataforma da empresa americana VidMob, que usa IA para analisar anúncios publicitários em vídeo, a Jontex viu o número de visualizações dos vídeos aumentar 16 vezes, atendendo ao objetivo de ampliar o reconhecimento da linha premium. A campanha também registrou um crescimento de 150% no índice de conversão.

Os resultados foram aferidos com base na comparação das performances dos anúncios originais da Jontex e das peças atualizadas pela VidMob, após a análise da plataforma de IA da empresa.

“Hoje, com a ajuda da IA, conseguimos medir a eficácia dos anúncios com uma precisão que nunca tivemos antes, o que permite que os anunciantes sejam capazes de avaliar o real retorno sobre os investimentos em marketing”, diz Camilo Barros, VP Latam da VidMob.

Vendendo camisinha

A audiência de uma campanha publicitária pode definir o sucesso de vendas de um produto. Mas uma vez rodando a campanha, fica mais difícil fazer ajustes e contornar algum problema encontrado no engajamento da campanha.

No caso específico da Jontex, cinco principais ajustes foram sugeridos pela VidMob: mostrar os atores no início do vídeo, antecipar um efeito de explosão, condensar a mensagem inicial em áudio, exibir os três produtos premium juntos e adicionar um call to action mais direto.

Pode parecer banal, mas Barros reforça a eficácia da ferramenta, destacando que "alterações, aparentemente simples, são capazes de mudar completamente o desempenho de uma campanha".

A tecnologia, segundo ele, facilita a identificação de elementos-chave para manter a atenção do público-alvo. O toque da IA mostrou ser bom.