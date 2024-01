Muitas abas no Google Chrome? IA nativa do navegador promete organizar sites abertos

Nesta terça-feira, 23, o Google anunciou uma série de novas ferramentas com inteligência artificial (IA) para o navegador web Google Chrome. Agora mais inteligente, o Chrome terá opções para organizar as abas em grupos e gerar textos a partir de qualquer página na internet.

A empresa de Sundar Pichai já tem a própria IA generativa, Bard, que está integrada em serviços como Gmail, Docs, Maps e YouTube. O Google também tem o Gemini, uma IA de tecnologia multimodal que opera tanto em grandes infraestruturas de data centers quanto em dispositivos móveis.

Em breve, segundo post da companhia, o Gemini deve ser integrado ao Google Chrome. Em testes de conhecimento e solução de problemas abrangendo 57 áreas como matemática, física e história, a IA excedeu a performance humana, ultrapassando também o GPT-4 da OpenAI.

Os novos recursos de IA no Google Chrome ainda não estão disponíveis no Brasil. Eles serão lançados nos próximos dias nos EUA, no Mac e no Windows.

Novidades do Google Chrome