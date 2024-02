Com IA, empresa levanta US$ 14 milhões inserindo produtos virtuais em vídeos do TikTok

Em breve, um vídeo de dança que aparece no feed do seu TikTok pode conter um detalhe... publicitário. Bem distante, no fundo da imagem, será possível identificar um quadro da Coca-Cola, por exemplo, ou um xampu posicionado perfeitamente em cima da mesa. Eles não serão reais, e sim inserções digitais de realidade aumentada feitas por uma empresa especializada no uso desta ferramenta de inteligência artificial (IA) para ser a ponte entre marcas e influenciadores.

Nos Estados Unidos, a Rembrand é a empresa que vem liderando a colocação digital de produtos, um mercado estimado em US$ 23 bilhões de dólares segundo a PQ Media. Ao jornal New York Times, um dos fundadores da empresa, Omar Tawakol, afirma que ele viu uma oportunidade de tornar a venda de anúncios rápida e fácil.

“O produto tem que ter a aparência perfeita – a Pepsi não vai perdoar se você estragar o logotipo deles”, disse Takawol. A ferramenta de IA generativa pega uma cena existente e rapidamente insere o produto ao fundo. Fundada em 2022, a Rembrand já levantou US$ 14 milhões em financiamento de empresas como Greycroft, UTA Ventures e L’Oreal.

Para os criadores de conteúdo, é uma forma fácil de ganhar dinheiro sem precisar vender o produto diretamente.

“A sensação é de que estou criando meu próprio conteúdo, mas não significa que estou fazendo um anúncio”, disse uma das influenciadoras que trabalhou com a Rembrand para fazer a propaganda do refrigerante Bubly. Ao fundo do vídeo abaixo, é possível identificar o quadro da marca acima da porta da influenciadora: