Cisco finaliza compra da Splunk de IA por US$ 28 bilhões

A multinacional de tecnologia Cisco anunciou na última segunda-feira, 18, que completou sua aquisição da Splunk, uma plataforma de big data, por US$ 28 bilhões. O negócio foi fechado antes do prazo dado pela previsão anterior, do fim do terceiro trimestre de 2024.

O negócio, disse o CEO da Cisco, Chuck Robbins, "revolucionará a maneira como nossos clientes aproveitam os dados para conectar e proteger todos os aspectos de sua organização".

A Splunk facilita a coleta e gerenciamento de grandes quantidades de dados gerados por máquinas e, em seguida, encontra informações específicas dentro deles.

A empresa, que foi fundada em 2003 e está listada na Nasdaq desde o ano passado, possui 1.100 patentes e é usada por várias empresas importantes, incluindo Singapore Airlines, Papa Johns, Heineken e McLaren.

A expertise da Splunk pode ser útil especialmente ao trabalhar com inteligência artificial, que requer enormes quantidades de dados para serem treinados efetivamente.

No anúncio de aquisição, a Cisco diz que irá "alimentar e proteger a revolução da IA." Para aproveitar os benefícios da IA, as organizações "precisarão da infraestrutura para alimentá-la, dos dados para desenvolvê-la, de uma plataforma de segurança para protegê-la e de uma plataforma de observabilidade para monitorar e gerenciá-la em tempo real", e a Cisco diz estar agora preparada para fazer tudo isso.

"Unir Splunk e Cisco trará um tremendo valor para nossos clientes conjuntos em todo o mundo", disse Gary Steele, vice-presidente executivo da Splunk.

"A combinação de Cisco e Splunk fornecerá visibilidade e insights verdadeiramente abrangentes em toda a pegada digital de uma organização, oferecendo um nível sem precedentes de resiliência por meio do portfólio de produtos de segurança e observabilidade mais extenso e poderoso do mercado."

Embora a Splunk esteja se tornando parte da Cisco, a empresa ainda estará operando sob a mesma liderança que tinha antes da aquisição. A empresa diz que não tem planos imediatos de alterar equipes de contas existentes ou ajustar quaisquer contratos ou acordos atuais com a Splunk.