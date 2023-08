ChatGPT e o futuro da inteligência artificial nos negócios

Quando a OpenAI lançou sua poderosa ferramenta de Inteligência Artificial para o público, no final de 2022, não podia imaginar o rápido impacto que ela causaria, principalmente no mundo dos negócios. Em apenas cinco dias, o ChatGPT alcançou a marca de 1 milhão de usuários e, dois meses depois, se tornou a ferramenta digital com maior adoção em massa da história até então, com 100 milhões de usuários.

A ferramenta abriu caminho para o avanço da tecnologia e novas soluções que passaram a ser lançadas diariamente. Para ter ideia, hoje existem mais de 7 mil ferramentas de Inteligência Artificial, para quase 2 mil tarefas diferentes.

Com todo esse sucesso, não demorou muito para surgirem relatos de todos os cantos do mundo sobre o potencial da tecnologia, com empreendedores criando negócios lucrativos do zero e empresas otimizando suas demandas diárias com resultados surpreendentes de maneira rápida e disruptiva.

Não à toa, segundo o relatório Future of Jobs 2023, do Fórum Econômico Mundial, 75% das empresas já estão incorporando a Inteligência Artificial na prática ou pensam em fazer isso em breve.

Mas por que a tecnologia se popularizou tanto agora?

A Inteligência Artificial já existe faz tempo, mas podemos destacar quatro fatores que ajudaram a torná-la mais promissora recentemente. Veja abaixo.

1. Acessibilidade

O Chat GPT e as novas ferramentas de Inteligência Artificial possuem uma interface amigável, fácil de ser usada por qualquer pessoa com acesso à Internet. De repente, uma tecnologia que antes era restrita a profissionais altamente capacitados e treinados, passou a ser usada por milhões de pessoas.

Podemos destacar ainda o baixo custo para utilizar ferramentas realmente poderosas.

2. Aumento do poder de processamento

O avanço nas tecnologias de hardware permitiu que os computadores fossem capazes de processar enormes quantidades de dados de forma mais rápida e eficiente. Isso aumentou a capacidade das novas ferramentas de Inteligência Artificial de combinar informações e entregar conteúdos com alto nível de detalhes e compreensão.

3. Acesso a grandes quantidades de dados

A popularização de dispositivos eletrônicos, como smartphones e computadores, geram uma quantidade sem precedentes de dados que ajudam a alimentar essas ferramentas. Hoje, até quando você coloca o seu CPF no caixa do supermercado ou da farmácia, você está gerando dados para diversas empresas.

4. Avanços em algoritmos de aprendizado de máquina

A Inteligência Artificial depende de algoritmos de aprendizado de máquina para interpretar dados que permitem que o sistema aprenda e se adapte. É o avanço desses algoritmos que permite que as novas ferramentas de IA realizem tarefas cada vez mais complexas e sofisticadas.

E como você pode começar a usar essa tecnologia no seu negócio?

Como maior veículo de empreendedorismo e negócios do Brasil, a EXAME percebeu a necessidade do mercado brasileiro em relação a essa tecnologia e criou a série Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios.

Marcada para estrear no dia 21 de agosto, a série é destinada a empresários, executivos, empreendedores e líderes em geral que querem começar a usar a inteligência artificial do jeito certo em seus negócios ou nas empresas em que atuam. Ao final da série, todos que participarem vão receber um certificado de participação para adicionar ao currículo.

Os interessados devem fazer sua inscrição na página oficial do curso clicando aqui.

Os principais conteúdos abordados na série serão:

O cenário atual da inteligência artificial

As principais ferramentas para o dia a dia e como usá-las na prática

Quais empresas já estão utilizando e qual é o resultado

O caminho para começar a aplicar a tecnologia do jeito certo

O conteúdo será apresentado pelo especialista em Inteligência Artificial Miguel Lannes Fernandes, CTO da Witseed e CAIO (Chief of Artificial Intelligence Officer) da EXAME.

Miguel é graduado em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é um programador que gosta de escrever códigos que facilitam a vida das pessoas e já atuou como engenheiro de softwares, gerente de produtos e professor.

Série sobre Inteligência Artificial EXAME: saiba mais informações aqui.