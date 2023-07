ChatGPT é lançado para Android; download pode ser feito na Play Store

Após alguns meses do lançamento bem-sucedido da versão gratuita do ChatGPT para iOS, a Google Play Store dá as boas-vindas à versão Android da inteligência artificial (IA).

A informação veio por meio de um tweet da empresa, que detalhou o lançamento inicial nos EUA, Índia, Bangladesh e Brasil.

A previsão é de que outros países sejam incluídos na lista de disponibilidade, seguindo a estratégia de lançamento gradual já adotada para a versão iOS.

A novidade chega em um momento relevante, já que dados da Sensor Tower e Similarweb apontaram uma queda no tráfego da web e instalações de aplicativos no mês de junho.

O ChatGPT, até então conhecido por seu crescimento explosivo, teve sua posição desafiada pelo lançamento do Threads. Não está claro se a popularidade do ChatGPT continuará ou se o aplicativo atingiu sua maturidade.

Também vale mencionar que o modelo GPT-4 da OpenAI, o mesmo que alimenta o ChatGPT, é a força motriz por trás do chatbot da Bing AI, que já está disponível para Android há vários meses.

Enquanto isso, o Bard AI do Google continua dependendo de uma interface web, sem um aplicativo dedicado.

Apple deve entrar na disputa das IAs

O cenário tech vem sendo marcado pelo lançamento de ferramentas movidas a inteligência artificial em aplicativos móveis, contudo, a Apple ainda não lançou um chatbot próprio.

Segundo relatórios recentes da Bloomberg, a empresa já realiza testes internos com uma IA nova.