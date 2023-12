"ChatGPT chinês" da Baidu atinge marca de 100 milhões de usuários

A inteligência artificial (IA) da big tech chinesa Baidu, um chatbot da empresa similar ao ChatGPT, alcançou um marco significativo ao ultrapassar 100 milhões de usuários.

A informação foi divulgada pelo CTO daa Baidu, Wang Haifeng, durante uma conferência sobre IA realizada nesta quinta-feira, 28.

A Baidu, um dos gigantes do setor de motores de busca, apresentou inicialmente o Ernie Bot em março, em um lançamento parcial que, segundo analistas, apesar de não ter sido espetacular, proporcionou à empresa uma vantagem inicial significativa.

O mercado de chatbots, impulsionado pela inteligência artificial gerativa, tem se expandido rapidamente na China, com diversas empresas, grandes e pequenas, desenvolvendo suas próprias soluções.

Esse movimento no mercado chinês segue o lançamento do ChatGPT pela organização de pesquisa americana OpenAI no final de 2022. O ChatGPT se tornou a aplicação de software de crescimento mais rápido no mundo em seis meses.

Desde então, a OpenAI, que possui uma organização sem fins lucrativos como matriz, foi avaliada em mais de 80 bilhões de dólares, com a Microsoft investindo 13 bilhões de dólares em uma subsidiária lucrativa para uma participação de 49%.

Robin Li, CEO da Baidu, tem destacado repetidamente o potencial do Ernie Bot e produtos relacionados para ampliar a participação da empresa em seus principais negócios, incluindo o motor de busca, serviços em nuvem e carros inteligentes.

De acordo com uma classificação publicada pela SuperCLUE, que avalia chatbots movidos a inteligência artificial gerativa, o Ernie Bot lidera entre os chatbots chineses.

No entanto, seu índice de 79,02 fica mais de 10 pontos abaixo da versão mais recente do ChatGPT.