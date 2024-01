CES 2024: Samsung anuncia inovações em IA e parceria com Tesla

No dia de abertura da Consumer Electronics Show (CES) 2024, realizada em Las Vegas, Estados Unidos, a Samsung destacou tentou firmar seu pé na inovação do momento: a inteligência artificial (IA). No evento, a empresa sul-coreana apresentou a integração de IA em diversos produtos.

O destaque entre os lançamentos foi a televisão Neo QLED 8K QN900D, equipada com o novo processador NQ8 AI Gen3. Este chip promete o dobro de velocidade em relação ao seu antecessor, suportando 512 redes neurais. As inovações incluem melhorias na escala de imagens para 8K, correção de distorções em conteúdos esportivos e amplificação de diálogos.

Paralelamente, a LG, concorrente da Samsung, também anunciou produtos com foco em IA, como o minirrobô LG AI Agent e o sistema AI Brain.

A Samsung reforçou seu investimento em produtos de casa inteligente, atualizando eletrodomésticos com tecnologia de IA.

Entre eles, a geladeira Bespoke de quatro portas se destaca com uma tela LCD de 32 polegadas e capacidade de identificar até 33 tipos de alimentos, além de enviar alertas de reposição. O aspirador-robô Bespoke Jet Combo também foi atualizado com reconhecimento de objetos e detecção de diferentes tipos de piso.

Ainda não há uma data específica para a chegada desses produtos ao mercado brasileiro.

Além das inovações em eletrodomésticos, a Samsung anunciou uma parceria com a Tesla na gestão da rede elétrica doméstica. A colaboração visa integrar dispositivos e baterias da Tesla ao aplicativo SmartThings Energy da Samsung.

O foco está no monitoramento de geração, armazenamento e consumo de energia nas residências. A parceria também busca oferecer soluções em situações de emergência, como tempestades e incidentes elétricos, permitindo um gerenciamento eficiente da energia.

A previsão é que essa funcionalidade esteja disponível no segundo trimestre de 2024 nos Estados Unidos.