O CEO da Apple, Tim Cook, deu início à sua segunda visita à China este ano em 16 de outubro. Em uma entrevista ao jornal chinês, China Daily, Cook afirmou que desenvolvedores chineses têm o potencial de repetir sua história de sucesso global na era da Realidade Aumentada, assim como fizeram na plataforma iOS App Store da Apple.

“Tenho grandes expectativas para os desenvolvedores chineses no VisionPro. Já temos um grupo de desenvolvedores trabalhando no Vision Pro em Xangai. Já vimos alguns dos aplicativos e eles certamente serão um grande sucesso. Estamos muito animados com isso”, disse Cook.

Esta é a segunda visita de Cook à China em 2023, destacando a importância do país como um dos principais mercados da Apple, como centro da cadeia de suprimentos e motor de inovação.

Especialistas dizem que os comentários de Cook também mostram que os desenvolvedores chineses não são apenas essenciais para o ecossistema iOS existente da Apple, mas também desempenharão um papel muito importante no ecossistema de Realidade Aumentada da Apple no futuro.

Aniversário da Apple na China

Este ano marca o 30º aniversário da entrada da Apple na China. De fato, não apenas o futuro ecossistema de inovação em Realidade Aumentada da Apple precisa da China, mas a produção e a fabricação de seu dispositivo de Realidade Aumentada VisionPro também são inseparáveis da China.

Wang Laichun, presidente da Luxshare Precision Industry, disse anteriormente que a Luxshare Precision está se preparando para a produção do Vision Pro da Apple, um headset da Apple que estará disponível no início do próximo ano. Isso demonstra a força dos fornecedores chineses na fabricação avançada e sua importância na cadeia de suprimentos da Apple.

Na Apple Store em Chengdu, Cook assistiu a um jogo ao vivo de Honor of Kings, do qual ele deu uma avaliação muito boa. “Esse jogo estabeleceu um novo padrão. É muito popular na China e em todo o mundo. Você pode ver que as pessoas são apaixonadas e estão muito animadas com o jogo”, disse.