Canção dos Beatles mostra valor da inteligência artificial para gravadoras, diz Citi

A produção de uma nova música dos Beatles usando inteligência artificial mostra que a tecnologia apresenta oportunidades, não apenas riscos, para empresas como Universal Music Group, disseram analistas do Citigroup.

O cantor Paul McCartney disse à BBC esta semana que a IA foi usada para “extrair” a voz de John Lennon de uma demo antiga para que ele pudesse completar uma “última” canção dos Beatles. O desenvolvimento sugere que as gravadoras serão capazes de usar gravações históricas para novos conteúdos, escreveu o analista Thomas A Singlehurst.

As ferramentas “serão úteis para as gravadoras antigas”, para que aproveitem mais os ativos históricos”, acrescentou.

O Citi espera que a relação entre recompensa e risco da IA ​​seja “bastante equilibrada” e mantém uma recomendação neutra para ações da Universal.

Tecnologia gera ressalvas

A música gerada por IA tem sido criticada por alguns membros da indústria, que dizem que artistas e detentores de direitos podem perder se a IA usar suas canções para produzir conteúdo. A Universal, gravadora de Taylor Swift e The Weeknd, disse que treinar IA generativa com a música de seus artistas representa uma violação de seus acordos e uma violação da lei de direitos autorais.

No início deste ano, uma música chamada ‘Heart on My Sleeve’, criada por um usuário desconhecido do TikTok com vocais de Drake e The Weeknd gerados por IA se tornou viral depois de ser carregada em serviços de streaming. O cantor e compositor country Chris Stapleton pediu aos legisladores que impeçam a IA de se passar por artistas musicais.

Mas enquanto a IA corre o risco de aumentar o volume de música disponível para os consumidores, o desenvolvimento dos Beatles acrescenta outra dimensão à discussão, de acordo com Singlehurst, do Citi.