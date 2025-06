Blackstone injeta US$ 300 mi em empresa de dados e reforça boom da IA no sul da Califórnia

Em um movimento estratégico para se posicionar no futuro da inteligência artificial, a Blackstone, uma das maiores firmas de private equity do mundo, investiu US$ 300 milhões na empresa DDN, especializada em soluções de armazenamento e análise de grandes volumes de dados.

Fundada há mais de 20 anos, entre os clientes da empresa estão nomes de peso como Nvidia, xAI, Google e Ford. A DDN é crucial para o armazenamento de dados que alimentam sistemas de IA, como chatbots e carros autônomos. Com o investimento, a Blackstone tanto fortalecia sua estrutura necessária para a crescente demanda por IA quanto refletia sua confiança no setor.

Esse movimento é parte da tendência de crescimento contínuo dos investimentos em IA no Vale do Silício, especialmente na região de Los Angeles. Dados da CB Insights indicam que, somente no primeiro trimestre de 2025, US$ 3,1 bilhões foram investidos em 144 negócios na região – alta de 15% em relação a 2024.

Investidores apostam em diversificação, financiando não apenas empresas ligadas à IA e publicidade, mas também startups dos setores de saúde, tecnologia de defesa e e-commerce.

Com isso, L.A. tem se consolidado como hub para startups tecnológicas. A Epirus, uma empresa de defesa que recebeu US$ 250 milhões, e a Latigo Biotherapeutics, que levantou US$ 150 milhões para desenvolver tratamentos para dores sem o uso de opioides, são exemplos delas. Além disso, investidores como Mark Suster, da Upfront Ventures, destacam a relevância crescente da cidade para projetos ambiciosos, como energia alternativa e defesa nacional.

Mesmo com a liderança, investidores não estão somente interessados em IA, mas em soluções que busquem sua integração aos negócios. A Whatnot, plataforma de compras ao vivo de Culver City, levantou US$ 265 milhões, um dos maiores financiamentos deste ano. A empresa já superou US$ 3 bilhões em vendas e utiliza IA para melhorar a experiência do usuário e moderar conteúdos. Apesar de sua expansão, a concorrente do TikTok ainda não é rentável, mas seu crescimento atraiu a atenção dos investidores.

Embora o Vale do Silício ainda lidere os investimentos, outras cidades, como Nova York, e países, como a China, também estão se posicionando no mercado de IA.

Bolha ou ajuste de mercado?

Enquanto Blackstone, Google e Meta seguem ampliando seus investimentos bilionários em infraestrutura para IA, já há debates sobre a possibilidade de uma bolha no setor, especialmente após recentes revisões nos planos de empresas como Microsoft e Foxconn.

Globalmente, o financiamento segue crescendo. No primeiro trimestre deste ano, US$ 121 bilhões foram levantados em capital de risco, com 20% desses investimentos destinados a empresas do setor – a maior quantidade de todos os tempos.

Assim, o objetivo é equilibrar expansão acelerada com sustentabilidade financeira, um desafio em uma indústria que exige centenas de bilhões de dólares em investimentos para competir em um mercado com receita potencial na casa dos trilhões de dólares.