Apple terá IA generativa? O que Tim Cook disse sobre a estratégia para 2024

Tim Cook está pronto para falar de inteligência artificial (IA). Nesta quinta-feira, 1º, o CEO da Apple anunciou que a IA generativa estará em um dos produtos da empresa ainda em 2024.

“Ao olharmos para o futuro, continuaremos a investir em tecnologias que moldarão o futuro”, disse ele durante a apresentação dos resultados financeiros da companhia, que lucrou US$ 33,91 bilhões no último trimestre de 2023, superando as projeções de analistas.

A Apple também acaba de lançar o Apple Vision Pro, óculos de realidade aumentada (AR) com custo de US$ 3.499 no mercado americano.

“Isso inclui inteligência artificial”, disse o executivo, ressaltando que a Apple gasta "uma quantidade enorme de tempo e esforço" no tema. “Estamos entusiasmados em compartilhar os detalhes do nosso trabalho contínuo nesse espaço ainda este ano”.

Há rumores de que a próxima versão do software do iPhone – o iOS 18 – pode ter ferramentas de IA generativa, como foi recentemente anunciado na linha Galaxy S24, da Samsung. “Acho que há uma grande oportunidade para a Apple com IA generativa e com IA, sem entrar em muitos mais detalhes ou me antecipar”, finalizou.

A Apple chega tarde na corrida na qual suas rivais – desde Google e Meta até Microsoft e Amazon – já estão alguns bons metros de distância. Mas isso não quer dizer que a tartaruga não pode passar a lebre.

LEIA TAMBÉM: