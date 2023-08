Após concluir curso da EXAME, aluno desenvolve app educativo com uso de Inteligência Artificial

Em meio a digitalização de processos antes inimagináveis, a tecnologia já desempenha um papel significativo na forma como as novas gerações absorvem conhecimento – e abre caminho para uma abordagem mais interativa e personalizada de aprendizagem.

A história de Carlos Eduardo Andersen é um bom exemplo disso. Especialista em tecnologia, ele combinou os conhecimentos recém-adquiridos no curso de Inteligência Artificial da EXAME com a vontade de ajudar a preparar crianças para o futuro de forma inovadora. O resultado foi o desenvolvimento do HistórIA, um aplicativo que cria histórias educativas para crianças com ajuda de inteligência artificial.

“Nossa IA especializada em narrativas personaliza cada história com base nas escolhas dos pequenos leitores, criando experiências cativantes e inesquecíveis. As crianças mergulham em mundos de fantasia e aprendizado. O objetivo é que o aplicativo seja uma ferramenta educacional que potencialize o ensino-aprendizagem, e é recomendado para práticas pedagógicas na Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais e Educação Especial”, afirma Andersen.

ChatGPT, MidJourney, Copilot e outras: aprenda a utilizar ferramentas de inteligência artificial para elevar os resultados da sua empresa!

Com uma vasta biblioteca de personagens, cenários e aventuras, o aplicativo ajuda a estimular a criatividade e a aprimorar a leitura em um ambiente interativo, dinâmico e, acima de tudo, seguro. “Implementamos um abrangente controle dentro do aplicativo para garantir que todas as histórias geradas estejam em total conformidade com a faixa etária selecionada. Adicionalmente, conduzimos extensivos testes com centenas de histórias para assegurar a eficácia e a máxima segurança”, garante.

HistorIA: da ideia à execução

O especialista conta que a ideia de desenvolver o aplicativo surgiu durante a sua participação no curso Growth Intelligence: Inteligência Artificial para Negócios, uma formação desenvolvida pela Faculdade EXAME com o objetivo de preparar líderes, empresários e gestores para utilizar a tecnologia a favor de seus negócios ao aliar teoria e prática de maneira tangível.

“Enquanto a história e os cases [apresentados no curso] me ajudavam na imersão com o assunto principal, os exemplos práticos das ferramentas me faziam exercitar a criatividade – e os dedos também – no uso das ferramentas e possibilidades apresentadas”, destaca.

O conteúdo introdutório do curso será disponibilizado GRATUITAMENTE entre os dias 21 e 29 de agosto. Clique aqui pra acompanhar!

Segundo ele, as discussões propostas ao longo das aulas foram essenciais para que o projeto começasse a tomar forma. “ [O curso] colabora para entendermos em que pontos estamos na trajetória da ferramenta e amadurecer o nosso relacionamento com ela. Em determinado momento, teremos que nos dar conta que nossa dinâmica com o trabalho vai mudar, as ferramentas que usamos serão outras no futuro – ou quem sabe já agora. Isso exige que a forma que pensamos também mude, nos adaptando à nova realidade”, complementa.

Foi a partir dessa conscientização – e munido de novos insights e aprendizados – que Carlos decidiu apresentar a ideia do aplicativo para a equipe da Quinyx, uma empresa de tecnologia responsável pela fabricação da Mesinha Digital, um produto de tecnologia voltado para o público infantil.

Com o endosso da empresa, ele reuniu as equipes pedagógica e de Pesquisa e Desenvolvimento para trabalhar as ideias e conceitos de aplicação. Em seguida, deu início ao processo de desenvolvimento do app e implementação do sistema de segurança, que incluiu um extensivo período de testes e a distribuição do APK do aplicativo para validação junto a parceiros. Hoje o HistorIA está disponível na PlayStore para aparelhos com sistema operacional Android 5 ou superior.

Série gratuita: inteligência artificial aplicada aos negócios

Como parte introdutória do curso realizado por Carlos, a EXAME apresenta, entre os dias 21 e 29 de agosto, a série Inteligência Artificial aplicada os Negócios. Dividido ao longo de quatro episódios, o conteúdo promete revelar como se beneficiar profissionalmente das ferramentas de IA mais modernas e acessíveis do mercado, como ChatGPT, MidJourney e outras. A participação é gratuita, mas é preciso preencher um formulário de interesse (disponível aqui) para garantir a sua vaga.

Não perca essa oportunidade: cadastre-se gratuitamente para acompanhar a série e aprenda a utilizar as ferramentas de IA a favor da sua empresa!