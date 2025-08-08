Antes do lançamento do GPT-5, OpenAI anunciou bônus especial de milhões para alguns funcionários

Na véspera do lançamento do GPT-5, o CEO da OpenAI, Sam Altman, surpreendeu os funcionários com uma mensagem no Slack da empresa. Ele anunciou que, devido aos movimentos no mercado, seria concedido um "prêmio único especial" para pesquisadores e engenheiros de software de algumas áreas, incluindo engenharia aplicada, escalabilidade e segurança.

Ainda na mensagem, à qual a The Verge teve acesso, Altman disse que “temos a intenção de continuar aumentando a compensação à medida que a empresa continuar melhorando, mas queríamos ser transparentes sobre isso, já que é algo novo para nós”. Ao final, ele agradeceu os funcionários pelo "excelente trabalho em direção à construção da AGI [inteligência artificial geral]". No dia seguinte, o GPT-5 foi lançado.

O valor do bônus para cada funcionário qualificado varia com base no cargo e na senioridade. Os maiores pagamentos, que podem chegar a alguns milhões de dólares, serão destinados aos pesquisadores mais cobiçados da OpenAI, todos os quais já recebem cifras do tipo anualmente.

Já os engenheiros devem receber bônus de centenas de milhares de dólares, em média. Eles serão pagos a cada trimestre ao longo dos próximos dois anos, com a opção de receber o valor em ações, dinheiro ou uma combinação de ambos. Aproximadamente mil funcionários, cerca de um terço da força de trabalho em tempo integral da OpenAI, são elegíveis.

Simultaneamente, a empresa está se preparando para permitir que mais funcionários vendam milhões de dólares em suas ações adquiridas. Altman disse esperar que eles possam vender a um preço muito mais alto do que os US$ 274 obtidos na rodada de financiamento da OpenAI no início deste ano.

Naquele momento, no começo de abril, a empresa foi avaliada em US$ 300 bilhões. Nesta semana, a Bloomberg noticiou que a OpenAI pode chegar a US$ 500 bilhões na próxima oferta pública de venda de ações.

OpenAI reage ao mercado

Esta é a primeira vez que a OpenAI oferece pagamentos dessa magnitude para uma parte tão ampla de seus funcionários. A medida reflete a intensidade da guerra por talentos na área de IA.

Altman perdeu uma série de pesquisadores-chave para a Meta nas últimas semanas. A OpenAI foi a principal visada por Mark Zuckerberg para formar seu dream team no Meta Superintelligence Labs (MSL), com pelo menos 10 ofertas formais feitas a funcionários da empresa. Shengjia Zhao, um dos criadores do ChatGPT, foi nomeado cientista-chefe da rival.

Mark Chen, chefe de pesquisa da OpenAI, comparou internamente a caça aos talentos de Zuckerberg a uma invasão domiciliar, enquanto Altman disse aos funcionários que “missionários derrotarão mercenários.” No entanto, além das palavras, a empresa contra-atacou e recrutou engenheiros ex-Tesla, xAI e Meta para reforçar sua equipe.

Além de Zuckerberg, fontes da The Verge indicam que a xAI, de Elon Musk, tem feito ofertas agressivas para atrair os melhores talentos da OpenAI. Sua ex-CTO, Mira Murati, também recentemente contratou líderes técnicos da empresa para seu laboratório concorrente, o Thinking Machines Lab.

Por outro lado, ao não conceder o bônus “especial” a todos os empregados da OpenAI, Altman corre o risco de gerar ciúmes entre aqueles que trabalharam incansavelmente no lançamento do GPT-5, mas foram deixados de fora. Por enquanto, todos parecem mais animados com o novo modelo. Após o evento, Altman até se juntou aos funcionários para um happy hour em um bar próximo à sede da empresa.