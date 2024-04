Alphabet apresenta balanço com primeiro pagamento de dividendos

As ações da Alphabet, controladora do Google, subiram 12% após o fechamento nesta quinta-feira, 25, após a divulgação dos resultados. Os resultados financeiros superaram as expectativas dos analistas e junto disso a empresa fez o anúncio do primeiro pagamento de dividendos de sua história.

No detalhamento dos resultados, a empresa registrou um lucro por ação de US$ 1,89, ultrapassando a expectativa de US$ 1,51 de analistas. A receita alcançou US$ 80,54 bilhões, também superando a previsão de US$ 78,59 bilhões.

Dentre os segmentos de interesse para Wall Street, a receita de publicidade do YouTube marcou US$ 8,09 bilhões, contra os US$ 7,72 bilhões esperados. Já a receita do Google Cloud registrou US$ 9,57 bilhões, excedendo as estimativas que apontavam US$ 9,35 bilhões.

Outro ponto de análise importante no relatório foi o custo de aquisição de tráfego (TAC), que totalizou US$ 12,95 bilhões, acima dos US$ 12,74 bilhões previstos.

Meta divulgou balanço na quarta (24)



A empresa de Zuckerberg também aproveitou do bom momento do setor tech.

Os resultados financeiros para o primeiro trimestre do ano, apresentando uma receita de US$ 36,5 bilhões, equivalente a aproximadamente R$ 187,9 bilhões, marcando um crescimento de 27% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

O resultado superou as previsões dos analistas, que esperavam uma receita de US$ 36,1 bilhões.