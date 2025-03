Alibaba lança novo assistente de IA em meio à corrida global por tecnologia de ponta

Nesta quinta-feira, 13, o Alibaba anunciou o lançamento de uma versão melhorada de seu assistente de inteligência artificial, agora baseado no modelo Qwen AI, desenvolvido pela própria empresa. A atualização faz parte da estratégia da gigante para se destacar no mercado competitivo de IA, que tem se intensificado com a chegada de modelos como o R1, da DeepSeek.

A plataforma Quark, que opera desde 2016, usava seus próprios modelos de IA, o QuarkLLM. A nova versão vai integrar diversas funcionalidades, como chatbot, raciocínio profundo e execução de tarefas, tudo em um único aplicativo para oferecer uma experiência mais completa aos usuários.

Aplicações práticas têm sido o foco principal do Alibaba, como explicou o presidente Joe Tsai em entrevista à CNBC. Tsai destacou que a IA pode trazer grandes benefícios para a empresa, especialmente para melhorar a publicidade nas plataformas. O CEO também reforçou em uma coluna no South China Morning Post que criar soluções práticas é essencial para o sucesso da IA.

O Alibaba também revelou o modelo QwQ-32B, um novo sistema de IA que, segundo a empresa, está no mesmo nível de modelos como o DeepSeek-R1. O lançamento do Qwen AI, junto com os investimentos da empresa, mostra a crescente força do Alibaba no setor de IA.

A empresa anunciou recentemente um plano de investimento de 380 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 52,5 bilhões) em infraestrutura de computação em nuvem e IA nos próximos três anos. O modelo Qwen AI tem mostrado bom desempenho em testes, aumentando a confiança do Alibaba em sua capacidade de competir com outros grandes nomes do mercado.

A startup Butterfly Effect, criadora do Manus AI, fez uma parceria com o Alibaba. O Manus AI é um agente de IA que, segundo a startup, supera modelos concorrentes como o DeepResearch, da OpenAI.

Apesar dos avanços, as ações do Alibaba em Hong Kong caíram mais de 2,5%, fechando a 131,5 dólares de Hong Kong (US$ 16,9) hoje.