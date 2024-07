Alibaba fornecerá suporte técnico para 1ª aplicação de IA na história olímpica em Paris

O gigante chinês da internet Alibaba Group Holding, um dos principais patrocinadores dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris, fornecerá suporte técnico em inteligência artificial para o evento, incluindo o primeiro modelo de linguagem grande usado em comentários do evento.

A Alibaba Cloud Intelligence Group fornecerá suporte técnico para a primeira aplicação de IA na história olímpica. O aplicativo auxiliará os comentaristas oficiais do Comitê Olímpico Internacional, segundo informou Tongyi Qianwen, da divisão de computação em nuvem da Alibaba, ao portal Yicai.

Além disso, a tecnologia de IA da Alibaba será aplicada à transmissão, oferecendo recursos como efeitos ao vivo em 360 graus e colorização de imagens em preto e branco, além de ajudar os locais olímpicos a reduzir as emissões de carbono, segundo a empresa.

“Identificamos mais de 180 casos de uso potencial para IA em todo o Movimento Olímpico”, disse Ilario Corna, diretor de informação e tecnologia do COI, na 142ª Sessão do COI realizada em Paris em 23 de julho. Alguns desses usos serão exibidos nas próximas duas semanas, incluindo a proteção de atletas contra abusos cibernéticos, a assistência aos atletas na análise de desempenho, a melhoria da justiça e precisão da arbitragem, e a oferta de uma experiência aprimorada ao espectador, observou.

Para abraçar o potencial da IA, o COI lançou a Agenda Olímpica de IA em abril com cinco áreas foco principais: apoiar os atletas, competição limpa e esporte seguro; garantir o acesso igualitário aos benefícios da IA; otimizar as operações dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos com foco na sustentabilidade; aumentar o engajamento com as pessoas; e melhorar a eficiência na gestão do COI e do esporte.

As Olimpíadas de Paris começam amanhã e vão até 11 de agosto. O evento conta com 15 parceiros olímpicos globais, incluindo as empresas chinesas Alibaba e Mengniu Dairy.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global