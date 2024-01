Alexa, da Amazon, agora tem skills com IA generativa; veja detalhes

Durante a feira de tecnologia CES 2024, a Amazon anunciou novos skills para a Alexa baseados em inteligência artificial generativa: Character.AI, Splash e Volley 20 Questions, que ainda não estão disponíveis no Brasil. Os skills são aplicativos que são ativados pelo comando de voz do aparelho, e vão desde jogos até ferramentas de casa inteligente.

A empresa de Jeff Bezos vem anunciando uma série de iniciativas em IA nos últimos meses. Durante o evento "AWS re:Invent 2023", a Amazon Web Services (AWS), divisão de computação em nuvem da gigante varejista, anunciou o lançamento do Amazon Q, assistente de IA generativa que, diferentemente dos rivais do setor como Microsoft e Google, tem foco exclusivo para empresas.

Agora, um dos maiores produtos da Amazon ganha novas interações com IA generativa. Veja detalhes:

Skills com IA generativa

Character.AI

Chatbot capaz de simular pessoas históricas ou figuras do cotidiano. Tenha uma conversa sobre dicas de exercícios com um professor de educação física, por exemplo, ou fale com Sócrates;

Splash

Gerador de músicas inéditas. Diga como você quer sua canção, quais instrumentos e até o tema da letra e veja o que a Alexa irá responder. Os sons são de propriedade da startup australiana que inventou a skill, então não há risco de violação dos direitos autorais de algum artista.

Volley 20 questions

Jogo de adivinhação. Faça até 20 perguntas e tente descobrir a figura escolhida, que pode ser uma pessoa ou animal escolhido pela IA.

