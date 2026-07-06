Acesso livre ao Fable 5 acaba amanhã; veja como aproveita a IA que assustou o governo dos EUA

A Anthropic vai encerrar nesta terça-feira, 7, o acesso padrão ao Claude Fable 5 em assinaturas como Pro, Max, Team e parte dos planos Enterprise. Quem quiser continuar usando o modelo depois de 7 de julho terá de pagar por créditos de uso, segundo atualização oficial da empresa.

A mudança não é definitiva, de acordo com a companhia. O Claude Fable 5 passará para o modelo de usage-credit billing, cobrança por créditos de uso, enquanto a Anthropic tenta ampliar sua capacidade de processamento para devolver o recurso aos planos tradicionais.

Na prática, o Fable 5 deixa de funcionar como benefício regular da assinatura e passa a operar como um recurso pago à parte. A empresa diz que a medida é temporária e que pretende recolocar o modelo nos planos assim que houver estrutura suficiente para atender à demanda.

O caso mostra o desafio de empresas de inteligência artificial que lançam modelos mais avançados antes de ter infraestrutura estável para sustentar o uso em larga escala. A Anthropic já havia alertado que a procura pelo Fable 5 poderia ser “muito alta e difícil de prever”.

Segundo a empresa, o problema central é de capacidade. A Anthropic enfrenta uma demanda crescente pelo Claude e afirma estar ampliando sua estrutura de compute, termo usado para descrever a capacidade de processamento necessária para treinar e operar modelos de inteligência artificial.

Nos últimos meses, a companhia fechou um acordo com a SpaceX para usar a capacidade do data center Colossus 1, em uma expansão que adicionou mais de 300 megawatts e mais de 220 mil GPUs da Nvidia, de acordo com os dados citados pela empresa. Esse reforço já permitiu dobrar limites do Claude Code, remover restrições em horários de pico para contas Pro e Max e ampliar limites de API.

Mesmo com a expansão, a Anthropic ainda não parece ter capacidade suficiente para manter o Fable 5 dentro das assinaturas padrão. A decisão cria uma cobrança extra para usuários que dependem do modelo para programação, automação e resolução de tarefas complexas.

Modelo voltou após restrição do governo dos EUA

A mudança nas assinaturas ocorre após semanas turbulentas para o Fable 5. Em 12 de junho, uma ordem de controle de exportação do governo dos Estados Unidos levou a Anthropic a suspender o acesso ao modelo. A medida veio depois que pesquisadores da Amazon encontraram uma forma de contornar proteções do sistema, fazendo o modelo gerar código ligado à exploração de uma vulnerabilidade de software.

A Anthropic restaurou o acesso em 30 de junho, depois que o governo americano suspendeu as restrições. Desde então, o Fable 5 voltou aos planos Pro, Max, Team e a alguns contratos Enterprise, mas limitado a até 50% do uso semanal.

Para usuários, a mensagem é direta: quem usa o Fable 5 para resolver problemas técnicos, escrever código ou executar tarefas com IA terá uma janela curta para aproveitá-lo dentro da assinatura atual. Depois de 7 de julho, o acesso continuará disponível, mas por meio de créditos pagos.