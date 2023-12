A Microsoft está feliz em ser o copiloto do foguete OpenAI

Até 17 de novembro, o consenso no Vale do Silício era que a parceria da Microsoft com a OpenAI era um sucesso invejável. O investimento impulsionou o negócio de computação na nuvem da Microsoft, deu à empresa acesso à tecnologia mais avançada da OpenAI, revigorou seu motor de busca Bing e ajudou a agilizar um amplo esforço de investigação em inteligência artificial (IA). E como a Microsoft detinha menos de 50% do capital da OpenAI, a empresa evitou o tipo de escrutínio antitruste que a tem acontecido desde a década de 1990.

Porém, uma das desvantagens de terceirizar tecnologia-chave para uma startup – mesmo uma que muitas pessoas começaram a considerar como uma subsidiária de fato – é que ela pode explodir sem ao menos um aviso amigável. A Microsoft descobriu sobre a demissão do CEO da OpenAI, Sam Altman, poucos minutos antes de a notícia ser anunciada publicamente, deixando executivos atordoados e o preço das ações da empresa caindo.

Em pouco tempo, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, e seus representantes ajudaram a arquitetar um dramático contragolpe restituindo Altman ao seu cargo e garantindo a destituição dos membros do conselho que estavam menos alinhados com os interesses da Microsoft. Essa medida acalmou o mercado de ações e redefiniu a relação OpenAI-Microsoft em termos que para Nadella, parecem ser muito mais amigáveis ​. “Ele estava jogando xadrez consultivo tridimensional”, diz Sheila Gulati, gerente de longa data da Microsoft e hoje diretora-gerente da Tola Capital, uma empresa de capital de risco. Em 29 de novembro, a OpenAI anunciou que a Microsoft se juntaria ao conselho como observadora sem direito a voto.

O golpe e a rápida reversão sublinham a razão pela qual, mesmo agora, a liderança da Microsoft sobre os seus principais rivais em IA permanece incerta. O conselho recentemente reconstituído da OpenAI está planejando uma investigação sobre Altman, o que, em teoria, poderia reacender a controvérsia em torno dele. Ao mesmo tempo, Google, Facebook, Anthropic e outros concorrentes parecem estar recuperando o atraso. E ainda não está claro se os chatbots – ainda a principal aplicação do grande modelo de linguagem da OpenAI – podem ser operados de forma suficientemente lucrativa para justificar os US$ 13 bilhões que a Microsoft investiu na empresa até agora.

Investimento incomum

Quando investiu seu primeiro US$ 1 bilhão na OpenAI em 2019, a Microsoft não recebeu nenhuma das proteções tradicionais que os investidores externos normalmente recebem. O braço com fins lucrativos da startup ficava dentro de uma organização sem fins lucrativos que se dedicava ostensivamente ao avanço do software de IA e, ao mesmo tempo, protegia a humanidade de qualquer perigo caso o desenvolvimento da IA ​​ficasse fora de controle. Não tinha nenhum dever fiduciário de proteger os interesses da Microsoft.

Altman frequentemente se gabava de que esse conselho – no qual a Microsoft não tinha assento – encerraria a OpenAI se sua expansão corporativa algum dia saísse do controle. Durante uma entrevista à Bloomberg Businessweek no início deste ano, ele brincou sobre “esse meme da Internet que eu tenho ao redor de um botão é para explodir parafusos no data center”. O meme era falso, disse ele, mas o sentimento geral por trás dele era verdadeiro. O conselho da OpenAI ignoraria de bom grado os desejos da Microsoft em caso de desacordo sobre a segurança da IA.

Mas essa ideia subestimava a influência da Microsoft em qualquer potencial disputa. Como principal investidor da OpenAI, a Microsoft tinha o direito de revender a tecnologia da OpenAI a seus clientes corporativos e detinha uma abrangente licença para usar os modelos de IA da startup. A divisão de computação na nuvem, Azure, da Microsoft também construiu e abriga o supercomputador que a OpenAI usa para treinar seus modelos, uma peça crucial da infraestrutura que a Microsoft, e não a OpenAI, possui. A Microsoft tinha tudo o que precisava, em outras palavras, para criar rapidamente um clone confiável do OpenAI se as coisas dessem errado.

Essa possibilidade parecia remota quando Nadella apareceu no palco com Altman no início de novembro e declarou: “Nós amamos vocês”. Mas no fim de semana após a demissão, Nadella transformou-a em uma palpável ameaça, anunciando que a Microsoft havia contratado Altman e o presidente da OpenAI, Greg Brockman, para iniciar uma nova divisão de IA dentro da empresa. Nadella também sinalizou que a Microsoft contrataria qualquer engenheiro da OpenAI que decidisse desertar, a menos que a OpenAI quisesse reverter o curso. As táticas de Nadella constituíram uma “jogada magistral”, diz Gulati, a capitalista de risco. Essa opção tornou instantaneamente cada funcionário da OpenAI em um risco de fuga e ajudou a provocar a ameaça de demissão em massa que acabou levando à reintegração de Altman.

O resultado permite que a Microsoft volte mais ou menos aos negócios normais: agressivamente agregando assistentes de IA, que a Microsoft chama de Copilotos, a todas as suas ofertas de software. O esforço tem sido tão abrangente que às vezes assume uma qualidade cômica. Na conferência anual de desenvolvedores da Microsoft, a Ignite, que estava fechando quando o golpe começou, revelou algo chamado Estúdio Copiloto, um programa que permite aos clientes criarem seus próprios assistentes de IA. Claro, esse programa vem com seu próprio assistente de IA, um copiloto do Lignite Estúdio Copiloto.

Esses assistentes de IA não são baratos. Qualquer empresa que queira um para Word e Excel, por exemplo, pagará US$ 30 adicionais por usuário por mês, quase o dobro do que um cliente corporativo típico paga pelo pacote de escritório da Microsoft. Ao mesmo tempo, assistentes de IA gratuitos e de código aberto estão amplamente disponíveis. A Microsoft aposta que os clientes estejam dispostos a pagar pelos ganhos de produtividade do Copiloto e pela conveniência de integrá-lo a uma ampla gama de software.

“Isso vai aparecer em todas as suas experiências”, diz Rajesh Jha, vice-presidente executivo que supervisiona as equipes de produtos do pacote Office, Windows e pesquisa. A Microsoft, continua ele, quer “ser a empresa Copiloto”. De certa forma, o nome do produto é adequado. A Microsoft está apostando seu futuro em uma tecnologia incerta, embora não esteja claro quem – Nadella ou o conselho da OpenAI – detém o controle.