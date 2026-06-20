A IA que encontra falhas e invade sistemas em minutos acende alerta em bancos do mundo todo

Uma inteligência artificial lançada pela Anthropic em abril de 2026 colocou o setor financeiro em estado de atenção. Batizada de Claude Mythos, a ferramenta foi desenvolvida para encontrar falhas de segurança em softwares e sistemas computacionais, uma tarefa que normalmente exige equipes altamente especializadas e muitas horas de trabalho.

A diferença é que o modelo realiza esse processo em questão de minutos.

O anúncio gerou repercussão não apenas pela velocidade da tecnologia, mas pelo potencial impacto que ela pode ter sobre infraestruturas críticas.

Bancos, seguradoras, fintechs e órgãos governamentais dependem diariamente de sistemas complexos, muitos deles construídos há décadas e atualizados ao longo dos anos. Em estruturas desse tipo, vulnerabilidades podem permanecer escondidas por muito tempo.

Como a ferramenta funciona

Na prática, o Claude Mythos opera como um analista de segurança automatizado. O modelo consegue examinar grandes volumes de código, identificar possíveis falhas e apontar caminhos que poderiam ser usados para explorá-las.

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Segundo a Anthropic, equipes de testes de segurança conseguiram localizar vulnerabilidades que permaneceram ocultas durante décadas. Em um dos casos divulgados pela empresa, uma falha teria permanecido ativa por 27 anos sem ser detectada.

O balanço divulgado impressiona. A companhia afirma que o modelo identificou mais de 10 mil vulnerabilidades classificadas como graves ou críticas, incluindo milhares de falhas em projetos de código aberto amplamente utilizados por empresas e governos.

Por que os bancos estão preocupados

A preocupação do setor financeiro não está necessariamente em um ataque direto realizado pela ferramenta, mas no fato de que capacidades desse tipo tendem a se espalhar rapidamente pelo mercado.

Historicamente, localizar brechas em sistemas exigia profissionais altamente especializados, tempo e recursos significativos. Com a automação proporcionada pela IA, essa barreira pode diminuir.

Além disso, bancos não operam em ambientes isolados. Grande parte das instituições utiliza os mesmos provedores de computação em nuvem, sistemas operacionais e bibliotecas de software. Uma vulnerabilidade descoberta em uma camada compartilhada pode afetar simultaneamente centenas de organizações.

Para especialistas em segurança, isso reduz o tempo disponível para corrigir problemas antes que eles sejam explorados por agentes mal-intencionados.

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O debate entre risco e oportunidade

Apesar da preocupação, o Claude Mythos também pode representar um avanço importante para a defesa digital.

A Anthropic disponibilizou acesso da ferramenta para grandes empresas de tecnologia, fabricantes de softwares de infraestrutura crítica e instituições ligadas a setores como energia, saúde, telecomunicações e abastecimento de água.

A lógica é simples: se uma IA consegue encontrar vulnerabilidades rapidamente, ela também pode ajudar a corrigi-las antes que sejam utilizadas em ataques reais.

Nem todos estão convencidos

Nem todos os especialistas concordam com o nível de urgência apresentado pela Anthropic. Pesquisadores independentes apontam que ainda existem poucas avaliações externas sobre a capacidade real do sistema.

O Instituto de Segurança em IA do Reino Unido, por exemplo, concluiu que o modelo é particularmente eficiente contra sistemas antigos, mal configurados ou sem atualizações recentes.

No entanto, os pesquisadores afirmam que ainda não há evidências suficientes para determinar seu desempenho contra infraestruturas modernas e bem protegidas.

Essa discussão alimenta um debate maior: até que ponto o alerta representa uma preocupação legítima de segurança e até que ponto faz parte da estratégia comercial da empresa?

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Mesmo entre os críticos, existe um consenso. A capacidade de automatizar tarefas tradicionalmente executadas por especialistas em segurança cibernética representa uma mudança importante para o setor.

Se ferramentas como o Claude Mythos continuarem evoluindo, a corrida entre defensores e invasores digitais poderá ganhar uma velocidade inédita.

Para bancos e instituições financeiras, isso significa uma necessidade crescente de monitoramento contínuo, atualização de sistemas e investimentos em proteção digital.

O desafio não é apenas acompanhar a evolução da inteligência artificial, mas garantir que ela fortaleça a segurança antes que amplifique os riscos.