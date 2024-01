Inteligência artificial afetará 40% dos empregos no mundo, diz FMI

Segundo a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a inteligência artificial (IA) influenciará cerca de 40% dos empregos em todo o mundo.

A previsão de Kristalina foi publicada em um post de blog do FMI no domingo, 14, apoiando-se em análises recentes da organização.

No texto, a diretora destacou que as economias avançadas enfrentam maiores riscos com a IA, mas também possuem mais oportunidades para aproveitar seus benefícios, em comparação com mercados emergentes e economias em desenvolvimento. Essa diferença se deve à capacidade da IA de impactar empregos de alta qualificação.

Em economias avançadas, a previsão é que cerca de 60% dos empregos sejam afetados pela IA, conforme Georgieva. O impacto, além de aumentar a produtividade de uma metade, causará para outra metade dos trabalhadores a exclusão competa dos seus empregos. O cenário geral será a redução da demanda por trabalho humano, diminuição dos salários e contratações.

Em contrapartida, Georgieva espera que os mercados emergentes e economias em desenvolvimento experimentem uma escala de impacto mais lenta. No entanto, ela alerta para a necessidade de os formuladores de políticas estarem atentos às potenciais desigualdades e tensões sociais que a IA pode acarretar. A diretora do FMI também sugere a implementação de redes de segurança social abrangentes e programas de requalificação para trabalhadores vulneráveis.

O FMI não está sozinho em seus alertas sobre a IA. Em março, a Goldman Sachs reportou que a IA poderia perturbar mais de 300 milhões de empregos. Annesh Raman, vice-presidente do LinkedIn, em entrevista a um podcast em novembro, afirmou que a IA reduziria o valor das habilidades técnicas, tornando as habilidades interpessoais mais importantes. "A validade de um diploma está encurtando de maneira significativa", disse Raman a Molly Wood, apresentadora do podcast "Worklab" da Microsoft.