Inteligência Artificial

A habilidade número 1 procurada pelas empresas também é a mais difícil de encontrar, diz pesquisa

Estudos do LinkedIn mostram que os profissionais mais requisitados do mercado são aqueles com habilidades em inteligência artificial; veja como se qualificar para conquistar uma vaga no setor mais aquecido da atualidade

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de maio de 2026 às 05h00.

As exigências dos chefes nunca foram tão altas. Agora, não basta apenas ser disciplinado, confiável e capaz de cumprir a lista de tarefas de uma descrição de cargo. É preciso também dominar o uso da inteligência artificial e saber transformar dados em soluções inovadoras que impulsionam resultados.

Essa foi a conclusão do Índice de Tendências de Trabalho 2024 da Microsoft e do LinkedIn, que revelou que 71% dos executivos ouvidos priorizam candidatos com habilidades em IA.

Para ter ideia, as oportunidades de trabalho em IA mais que triplicaram no Brasil nos últimos dois anos, conforme aponta o Relatório de Tendências Globais de Talentos também do LinkedIn. Em números mundiais, o estudo revela que candidaturas em IA cresceram 17% mais rápido do que em vagas que não envolvem a tecnologia.

Os salários também chamam a atenção

Além do aumento no número de novas vagas, os salários também chamam a atenção. Segundo o site Indeed, que reúne vagas para empresas do Brasil todo, os salários para trabalhar com IA podem chegar a R$ 18 mil. Confira quanto ganha alguns profissionais.

  • Estagiário de Inteligência Artificial: R$ 2.500,00;
  • Líder de Inteligência Artificial: R$ 8.000,00;
  • Especialista em Bancos de Dados: R$ 9.000,00;
  • Especialista em Machine Learning: R$ 12.000,00;
  • Consultor de Inteligência Artificial: R$ 18.000,00.

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Os dados do LinkedIn também mostram que a priorização da inteligência artificial não acontece apenas pelas organizações, mas também entre os funcionários. Quase todos os profissionais brasileiros (97%) afirmam estar entusiasmados em usar a IA no trabalho e mais da metade (62%) diz querer aprender mais sobre o assunto. 

Há um oceano azul de oportunidades

É um cenário bastante positivo: de um lado estão as empresas, que procuram por colaboradores com habilidades e conhecimentos em inteligência artificial; do outro os profissionais, que têm interesse por IA e querem aperfeiçoar seus conhecimentos no tema. No entanto, vai sair na frente quem estiver melhor capacitado, dizem os especialistas.

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