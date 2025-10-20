A febre passou? Uso do app do ChatGPT desacelera após pico de crescimento global, aponta estudo

Redatora
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 05h30.
O aplicativo móvel do ChatGPT, da OpenAI, apresenta sinais de desaceleração no crescimento, segundo dados da empresa de inteligência de mercado Apptopia. As informações forma divulgadas pelo TechCrunch.
A análise mostra que a taxa de crescimento de novos downloads começou a cair após abril, com uma queda projetada de 8,1% em outubro no comparativo mês a mês.
Embora o número total de instalações ainda seja alto, com milhões de downloads diários em todo o mundo, os indicadores de crescimento sugerem que o aplicativo pode ter atingido seu pico de expansão.
Nos Estados Unidos, os indicadores mostram uma redução no tempo médio diário por usuário (DAU) de 22,5% desde julho. O número médio de sessões por usuário também caiu 20,7% no mesmo período. Esses dados sugerem que os usuários estão acessando o aplicativo com menos frequência e por menos tempo.
Ao mesmo tempo, o levantamento divulgado pelo TechCrunch apontou que a taxa de usuários que testam o app e depois o abandonam estabilizou, o que sugere que o ChatGPT está retendo uma base mais fiel de usuários.
A Apptopia destacou ainda que, fatores como aumento da concorrência — especialmente com o crescimento do Google Gemini em setembro — e ajustes no comportamento do modelo de IA do ChatGPT podem ter contribuído para a queda no engajamento.
Em abril, uma atualização buscou tornar o chatbot menos “bajulador”, e o lançamento do GPT-5, em agosto, também trouxe mudanças no estilo de interação, agora descrito como menos pessoal.
Ainda assim, os dados da Apptopia mostram que a tendência de queda já estava presente antes da ascensão do Gemini, cuja popularidade cresceu após o lançamento do modelo de imagem do Google, Nano Banana.
Diante disso, a pesquisa avaliou que o período de experimentação inicial do app pode ter chegado ao fim. Em vez de explorar o aplicativo com frequência, os usuários agora o acessam de forma mais pontual, conforme necessidade.
O declínio simultâneo no tempo de uso e no número de sessões indica que não se trata apenas de maior eficiência nas interações, mas de uso menos frequente.
Com isso, a pesquisa sugere que o desafio para a OpenAI será manter o engajamento. Assim como outros aplicativos consolidados, o ChatGPT não poderá depender apenas da novidade e precisará investir em novos recursos ou estratégias de marketing para voltar a crescer em ritmo acelerado.