A febre passou? Uso do app do ChatGPT desacelera após pico de crescimento global, aponta estudo

O aplicativo móvel do ChatGPT, da OpenAI, apresenta sinais de desaceleração no crescimento, segundo dados da empresa de inteligência de mercado Apptopia. As informações forma divulgadas pelo TechCrunch.

A análise mostra que a taxa de crescimento de novos downloads começou a cair após abril, com uma queda projetada de 8,1% em outubro no comparativo mês a mês.

Embora o número total de instalações ainda seja alto, com milhões de downloads diários em todo o mundo, os indicadores de crescimento sugerem que o aplicativo pode ter atingido seu pico de expansão.

Uso diário também registra queda entre usuários dos EUA

Nos Estados Unidos, os indicadores mostram uma redução no tempo médio diário por usuário (DAU) de 22,5% desde julho. O número médio de sessões por usuário também caiu 20,7% no mesmo período. Esses dados sugerem que os usuários estão acessando o aplicativo com menos frequência e por menos tempo.

Ao mesmo tempo, o levantamento divulgado pelo TechCrunch apontou que a taxa de usuários que testam o app e depois o abandonam estabilizou, o que sugere que o ChatGPT está retendo uma base mais fiel de usuários.

Concorrência e mudanças no modelo podem ter influenciado

A Apptopia destacou ainda que, fatores como aumento da concorrência — especialmente com o crescimento do Google Gemini em setembro — e ajustes no comportamento do modelo de IA do ChatGPT podem ter contribuído para a queda no engajamento.

Em abril, uma atualização buscou tornar o chatbot menos “bajulador”, e o lançamento do GPT-5, em agosto, também trouxe mudanças no estilo de interação, agora descrito como menos pessoal.

Ainda assim, os dados da Apptopia mostram que a tendência de queda já estava presente antes da ascensão do Gemini, cuja popularidade cresceu após o lançamento do modelo de imagem do Google, Nano Banana.

Diante disso, a pesquisa avaliou que o período de experimentação inicial do app pode ter chegado ao fim. Em vez de explorar o aplicativo com frequência, os usuários agora o acessam de forma mais pontual, conforme necessidade.

O declínio simultâneo no tempo de uso e no número de sessões indica que não se trata apenas de maior eficiência nas interações, mas de uso menos frequente.

Com isso, a pesquisa sugere que o desafio para a OpenAI será manter o engajamento. Assim como outros aplicativos consolidados, o ChatGPT não poderá depender apenas da novidade e precisará investir em novos recursos ou estratégias de marketing para voltar a crescer em ritmo acelerado.