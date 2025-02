A estratégia do SoftBank para investir US$ 500 bilhões no projeto Stargate

O fundador do SoftBank, Masayoshi Son, está em busca de uma forma viável de financiar o projeto Stargate, anunciado pelo presidente americano Donald Trump em janeiro. A iniciativa do governo americano, em parceria com a Oracle, a OpenAI e o Softbank, promete um investimento de US$ 500 bilhões ou mais em infraestrutura para inteligência artificial nos Estados Unidos.

O Stargate prevê a construção de vários data centers e unidades de geração de energia. De acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg, Son estaria considerando uma técnica de financiamento muito utilizada para construção de projetos de infraestrutura de larga escala no setor de petróleo e gás, chamada de project finance.

A vantagem é que esse modelo exigiria menos capital inicial dos principais investidores do Stargate. No longo prazo, também seria possível recorrer a outros créditos com base nos fluxos de caixa esperados do projeto.

De acordo com a Bloomberg, um dos cenários considerados pelo grupo consiste em SoftBank, OpenAI, Oracle e MGX contribuírem com cerca de 10% do custo total com capital próprio e utilizarem o mercado de dívidas para financiar o restante.

A primeira iniciativa do Stargate é a construção de um data center em Abilene, no Texas. O grupo agora busca outros locais nos Estados Unidos para implementar projetos semelhantes. O plano, de acordo com Son, é investir logo neste começo US$ 100 bilhões.

O SoftBank pode recorrer a ações preferenciais, financiamento de mezanino e empréstimos bancários para levantar os montantes necessários, segundo informa a Bloomberg. A proporção entre ações e dívidas vai depender dos investidores adicionais que se envolverem em cada projeto.

A diretora financeira da OpenAI, Sarah Friar, escreveu em uma publicação recente no blog da empresa que o grupo irá adotar uma “abordagem estruturada e faseada para o investimento” e planeja trazer mais parceiros para o negócio. “Estamos ativamente envolvendo um grupo diversificado de investidores institucionais para construir uma base de capital forte e resiliente.”

O CEO da OpenAI, Sam Altman, já participou de reuniões ao lado de Son para obter apoio para o Stargate. Na semana passada, a dupla se encontrou com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e com o presidente da Samsung, Jay Y. Lee.

As discussões iniciais do projeto Stargate acontecem em meio a uma crise gerada no mercado de tecnologia global pelo anúncio do modelo de IA de baixo custo e código aberto da startup chinesa DeepSeek. Investidores agora consideram a perspectiva de um cenário mais competitivo e menos lucrativo para o mercado de inteligência artificial.

Outra fonte de incerteza para o Stargate é a oferta não solicitada do bilionário Elon Musk para comprar o controle da OpenAI.