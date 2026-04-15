A decisão bilionária em IA do criador dessa rede de pagamentos digitais que assustou investidores

A corrida pela inteligência artificial geral — sistemas capazes de executar tarefas cognitivas em nível humano — acaba de ganhar um novo capítulo bilionário.

Chris Larsen, cofundador da Ripple, anunciou um investimento de 1,5 trilhão de won (cerca de US$ 1,1 bilhão) em iniciativas ligadas ao desenvolvimento de IA avançada, ampliando o movimento de grandes fortunas rumo à próxima fronteira tecnológica.

O aporte sinaliza não apenas confiança no potencial da tecnologia, mas também a intensificação da disputa global por liderança em inteligência artificial — um mercado que pode redefinir setores inteiros da economia.

Para executivos e profissionais, o movimento reforça uma mensagem cada vez mais clara: a IA deixou de ser tendência para se tornar uma competência estratégica.

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A corrida pela inteligência artificial geral

Diferentemente das ferramentas atuais — focadas em tarefas específicas —, a AGI busca replicar a capacidade humana de aprender, raciocinar e tomar decisões em múltiplos contextos.

Estudos da McKinsey Global Institute apontam que a IA generativa sozinha pode adicionar até US$ 4,4 trilhões por ano à economia global. Já a AGI, embora ainda em estágio inicial, é vista como um salto exponencial nesse impacto.

O investimento de Larsen se insere nesse cenário de apostas de longo prazo, onde o retorno financeiro está diretamente ligado à capacidade de dominar tecnologias de alta complexidade.

O impacto direto na carreira

Para além dos números, o avanço da IA — e, especialmente, da AGI — tem implicações diretas no mercado de trabalho.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, cerca de 44% das habilidades atuais dos profissionais devem mudar até 2027, com forte influência da automação e da inteligência artificial.

Isso significa que entender, aplicar e liderar projetos com IA deixa de ser diferencial e passa a ser pré-requisito competitivo em diversas áreas, de marketing a finanças.

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