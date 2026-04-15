Inteligência Artificial

A decisão bilionária em IA do criador dessa rede de pagamentos digitais que assustou investidores

Investimento bilionário reforça disputa global por IA capaz de superar limites atuais

Implementação do pagamento por aproximação: atentas ao processo de digitalização do mercado e preocupadas em oferecer as melhores soluções aos clientes, algumas empresas têm passado a oferecer serviços mais tecnológicos no mercado. Veja o caso da Rede, que coloca à disposição serviços que possuem uma presença digital e tecnológica. Uma delas é a tecnologia near field communication (NFC), que está se popularizando por permitir que o cliente pague suas compras ou serviços contratados apenas aproximando um objeto – como celular, relógio ou pulseira – do dispositivo de máquinas que suportam a tecnologia. Além de oferecer uma comodidade ao cliente, o empreendedor também ganha praticidade e velocidade em suas vendas. (Ronnie_21/Estúdio ABC)

Implementação do pagamento por aproximação: atentas ao processo de digitalização do mercado e preocupadas em oferecer as melhores soluções aos clientes, algumas empresas têm passado a oferecer serviços mais tecnológicos no mercado. Veja o caso da Rede, que coloca à disposição serviços que possuem uma presença digital e tecnológica. Uma delas é a tecnologia near field communication (NFC), que está se popularizando por permitir que o cliente pague suas compras ou serviços contratados apenas aproximando um objeto – como celular, relógio ou pulseira – do dispositivo de máquinas que suportam a tecnologia. Além de oferecer uma comodidade ao cliente, o empreendedor também ganha praticidade e velocidade em suas vendas. (Ronnie_21/Estúdio ABC)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 15 de abril de 2026 às 16h24.

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A corrida pela inteligência artificial geral — sistemas capazes de executar tarefas cognitivas em nível humano — acaba de ganhar um novo capítulo bilionário.

Chris Larsen, cofundador da Ripple, anunciou um investimento de 1,5 trilhão de won (cerca de US$ 1,1 bilhão) em iniciativas ligadas ao desenvolvimento de IA avançada, ampliando o movimento de grandes fortunas rumo à próxima fronteira tecnológica.

O aporte sinaliza não apenas confiança no potencial da tecnologia, mas também a intensificação da disputa global por liderança em inteligência artificial — um mercado que pode redefinir setores inteiros da economia.

Para executivos e profissionais, o movimento reforça uma mensagem cada vez mais clara: a IA deixou de ser tendência para se tornar uma competência estratégica.

Veja também: Durante anos, analisar dados e tomar decisões estratégicas exigia tempo e estrutura. Hoje, é possível fazer isso com IA — e você pode aprender no Pré-MBA da EXAME. Inscreva-se aqui.

A corrida pela inteligência artificial geral

Diferentemente das ferramentas atuais — focadas em tarefas específicas —, a AGI busca replicar a capacidade humana de aprender, raciocinar e tomar decisões em múltiplos contextos.

Estudos da McKinsey Global Institute apontam que a IA generativa sozinha pode adicionar até US$ 4,4 trilhões por ano à economia global. Já a AGI, embora ainda em estágio inicial, é vista como um salto exponencial nesse impacto.

O investimento de Larsen se insere nesse cenário de apostas de longo prazo, onde o retorno financeiro está diretamente ligado à capacidade de dominar tecnologias de alta complexidade.

O impacto direto na carreira

Para além dos números, o avanço da IA — e, especialmente, da AGI — tem implicações diretas no mercado de trabalho.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, cerca de 44% das habilidades atuais dos profissionais devem mudar até 2027, com forte influência da automação e da inteligência artificial.

Isso significa que entender, aplicar e liderar projetos com IA deixa de ser diferencial e passa a ser pré-requisito competitivo em diversas áreas, de marketing a finanças.

Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão; Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.

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