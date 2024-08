53% das empresas relatam falta de habilidades em IA para acompanhar inovação acelerada, diz estudo

De acordo com dados inéditos do Relatório de Habilidades em Nuvem, divulgado pela SoftwareOne, 53% das empresas norte-americanas afirmam que não possuem habilidades adequadas em inteligência artificial (IA) para acompanhar o ritmo acelerado da inovação.

Essa lacuna de competências está se tornando o maior obstáculo para as empresas em seus esforços de transformação digital.

O estudo, realizado com 500 tomadores de decisão de TI do Reino Unido, Benelux, América do Norte e Austrália, destaca que essa deficiência em habilidades de IA reflete uma realidade global, onde as empresas lutam para equipar suas equipes com o conhecimento necessário para alavancar novas tecnologias.

Além disso, 38% das empresas estão enfrentando dificuldades para encontrar funcionários qualificados em IA, deixando claro o desafio que a nova tecnologia trouxe.

Escassez de habilidades e impactos nas equipes de TI

A pesquisa da SoftwareOne revela que a falta de habilidades em nuvem e IA está criando tensões dentro das equipes e entre funcionários e chefes. Cerca de 28% dos entrevistados disseram que a lacuna de habilidades causou atritos com seus superiores, enquanto 33% relataram conflitos internos nas equipes. Além disso, 23% dos entrevistados afirmaram não se sentirem confortáveis em pedir treinamento adicional para aprimorar suas competências.

Para o Country Manager da SoftwareOne Brasil, Otavio Argenton, os rápidos avanços em IA e nuvem trazem grandes oportunidades para as empresas, mas também impõem desafios significativos na qualificação das equipes. “Ao colocar as pessoas no centro e mostrar como essas inovações podem aprimorar suas funções, as organizações podem cultivar uma cultura de empoderamento e otimismo”, ressalta Argenton.

Estratégias para superar a escassez de habilidades

O relatório aponta que, para enfrentar a escassez de habilidades, as empresas estão adotando uma abordagem de quatro frentes: 97% estão aprimorando as habilidades da equipe existente, 84% focam na retenção de talentos, 98% buscam atrair novos profissionais, e 93% estão investindo em serviços gerenciados de nuvem para preencher as lacunas.

