5 sinais de que sua empresa está usando IA, mas ainda não sabe tirar proveito dela

A adoção de inteligência artificial pode começar de forma simples: funcionários usam um chatbot para escrever textos, resumir documentos ou organizar informações. O problema aparece quando esse uso não evolui.

Pesquisas recentes indicam que o ganho de produtividade depende não apenas da tecnologia disponível, mas de como ela é incorporada ao trabalho. Um estudo do MIT Sloan, por exemplo, aponta que a adaptação dos usuários aos prompts teve peso semelhante ao avanço do próprio modelo de IA nos ganhos de desempenho.

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1. A IA é usada apenas para tarefas isoladas

Um primeiro sinal é quando cada funcionário encontra uma utilidade diferente para a IA, mas essas iniciativas não estão conectadas aos processos da empresa.

Por exemplo, o marketing usa um chatbot para criar textos, enquanto o financeiro faz análises manualmente e o RH utiliza IA apenas para revisar documentos.

Nesse cenário, a tecnologia funciona como uma ferramenta individual, e não como parte do fluxo de trabalho.

2. Ninguém sabe dizer qual problema a IA resolve

Outra indicação é a adoção baseada na ferramenta, e não na necessidade.

A empresa compra ou libera acesso a diferentes sistemas, mas não consegue responder quais processos ficaram mais rápidos, quais custos diminuíram ou quais atividades passaram a exigir menos trabalho manual.

O MIT Sloan recomenda que empresas identifiquem onde a IA pode gerar valor para o negócio, em vez de simplesmente procurar onde a tecnologia pode ser utilizada.

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3. Cada funcionário aprende sozinho

Se o conhecimento sobre inteligência artificial depende de tentativa e erro, a empresa pode estar desperdiçando parte do potencial da tecnologia.

Um estudo da Microsoft Research com profissionais que utilizaram um assistente de IA mostrou que os trabalhadores aprenderam a usar a ferramenta por tentativa e erro, troca de dicas com colegas e materiais de treinamento.

Sem orientação, dois profissionais podem usar a mesma ferramenta de maneiras completamente diferentes e obter resultados muito distintos.

4. A empresa automatiza processos ruins

Automatizar uma tarefa não significa necessariamente melhorar o processo.

Um relatório da Asana sobre IA no trabalho aponta que organizações podem acabar automatizando o caos quando adicionam inteligência artificial a fluxos que já apresentam problemas de organização.

Antes de automatizar, é preciso entender as etapas envolvidas, eliminar atividades desnecessárias e definir onde a tecnologia realmente acrescenta valor.

5. O uso aumentou, mas os resultados não

Mais pessoas usando IA não significa, necessariamente, maior produtividade.

Pesquisas do MIT mostram que a implementação pode exigir experimentação, revisão dos resultados e colaboração entre áreas. Quando esse trabalho é ignorado, iniciativas de IA podem perder força mesmo com acesso às ferramentas.

Por isso, empresas que querem avançar precisam acompanhar resultados concretos, como tempo economizado, qualidade das entregas, redução de retrabalho ou capacidade adicional das equipes.

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