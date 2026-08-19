De saúde a esporte: onde a Unimed investiu mais de R$ 100 milhões em 2025

O Sistema Unimed ultrapassou a marca de R$ 100 milhões em investimentos socioambientais em 2025, com iniciativas que alcançaram 18 milhões de pessoas no país. Os números fazem parte do Balanço Social 2026, referente ao ano-base de 2025, e ajudam a dimensionar uma característica particular do sistema: o dinheiro não parte de um único caixa.

Os investimentos foram realizados por 202 cooperativas independentes e autônomas, distribuídas por 22 estados. Cada uma define localmente onde alocar os recursos. No consolidado, cultura e esporte concentraram 36% dos investimentos, seguidos por saúde, com 20%, e eventos, com 18%.

A rede também apoiou quase 5 mil instituições ao longo do período. “O Balanço Social reflete a responsabilidade de cada Unimed com a comunidade em que está inserida e o real impacto que o cooperativismo médico gera no país”, afirma Omar Abujamra Junior, presidente da Unimed do Brasil.

Do Amazonas ao interior de São Paulo

Parte dos recursos chega a projetos distantes dos grandes centros. A Unimed Ponta Grossa, no Paraná, apoiou uma missão médica no Amazonas com a doação de insumos utilizados em videocirurgias para populações ribeirinhas. A iniciativa contribuiu para uma operação que realizou mais de 10 mil atendimentos e 196 cirurgias por meio de um barco-hospital.

Em Rondônia, a Unimed Centro Rondônia mantém parceria com a Escola de Futebol AJS, em Ji-Paraná. Há mais de duas décadas, o projeto combina esporte e acompanhamento pedagógico para atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Já no interior paulista, a Unimed Araçatuba apoiou o Projeto Agir na aquisição de uniformes e equipamentos para ginástica rítmica. A iniciativa atende gratuitamente 500 meninas entre 6 e 18 anos.