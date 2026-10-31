A vez dos jogos de tabuleiro: seis em dez jogadores querem jogar mais

RESUMO ＋ Os jogos de tabuleiro ganharam espaço na rotina dos brasileiros: 61,2% dos consumidores jogam toda semana e 82,7%, ao menos uma vez por mês, segundo o Radar Table Top Brasil. Encomendado pela empresa francesa de board games Asmodee, o levantamento ouviu 6.799 pessoas e aponta que 60,8% pretendem jogar com mais frequência nos próximos seis meses.

Em meio a movimentos sobre a redução no uso de tela, um segmento vem ganhando cada vez mais força no Brasil: os jogos de tabuleiro. A constatação é de um levantamento exclusivo encomendado pela empresa francesas de board games Asmodee, dona de títulos como Dixit, Hitster e Dungeons & Dragons. Com 6 799 entrevistas, o Radar Table Top Brasil apontou um mercado em franca expansão.

O mapeamento revela que o jogo de mesa ocupa um espaço fixo na rotina dos consumidores com 61,2% deles afirmando que jogam toda semana e 82,7% admitindo que jogam ao menos uma vez por mês. Já para os próximos seis meses, a disposição dos consumidores para jogar mais é alta: 60,8% deles pretendem jogar com mais frequência. "Vivemos a era mais digital e conectada da história, e é justamente por isso que o jogo de tabuleiro ganhou tanto valor. Quando as pessoas se sentam à mesa, elas escolhem estar presentes e juntas de verdade", afirma Ade Ferrari, diretor de Marketing e Estratégia da asmodee. "O Radar Table Top Brasil também mostra que o hábito de jogar já faz parte da rotina de adultos e de jovens, e tem o poder de conectar famílias e amigos em momentos de interação social”, reforça o executivo.

O levantamento também aponta que o consumidor é essencialmente adulto (54,8% têm entre 22 e 39 anos). Outro dado que reforça essa premissa é que 47,8% dos entrevistados moram com parceiro e filhos. "São consumidores que conciliam o lazer com o trabalho, a vida a dois e, em muitos casos, os filhos. Para esse público, o jogo de tabuleiro se tornou uma forma de transformar o tempo livre em um momento de qualidade com quem está por perto", comenta Ade.

A pesquisa destaca dois perfis complementares que sustentam a força do setor no país. Dentre os respondentes que afirmam comprar jogos de tabuleiro, de um lado, está o consumo acessível, em que 60,8% dos entrevistados gastam até R$ 200 em uma compra típica. De outro, um grupo de alto engajamento, em que 25,3% investem mais de R$ 500 por mês em jogos. "O mercado tem espaço para diferentes bolsos e níveis de envolvimento. Os jogos de entrada, mais acessíveis, são a porta para quem está começando e busca uma diversão simples para reunir a família ou os amigos. Já os títulos mais complexos têm um valor maior, que reflete a quantidade de componentes, a profundidade e as horas de jogo que oferecem a um público mais engajado", avalia Ade.