Para ficar mais premium no Nordeste, Ambev investe R$ 300 mi em fábrica no Maranhão

A Ambev decidiu reforçar sua aposta no segmento de cervejas premium com um investimento de R$ 300 milhões na Fábrica Equatorial, no Maranhão. O movimento amplia a capacidade produtiva da unidade e marca a entrada da Spaten na produção local, um dos principais rótulos da companhia na categoria.

O investimento ocorre em um momento em que a Ambev lidera o segmento premium no Brasil, com crescimento superior a 200% desde 2019. A estratégia é clara: aumentar presença em uma categoria de maior valor agregado, em um mercado onde o consumo vem se sofisticando.

Em entrevista anterior à EXAME, o CEO da Ambev, Carlos Lisboa, afirmou que, em cinco ou seis anos, o segmento chegou a 25% da indústria e 30% do faturamento da companhia, crescendo 15% ao ano.

Ponto estratégico no Nordeste

A fábrica, que já abastece mais de sete estados das regiões Norte e Nordeste, passa a incorporar a produção da Spaten ao lado de marcas tradicionais como Brahma, Skol, Antarctica, Bohemia e Original. Com cinco linhas de envase, a unidade tem capacidade para produzir até 150 mil garrafas e 130 mil latas por hora.

A regionalização da produção reduz custos logísticos e amplia o acesso a produtos premium fora dos grandes centros. Na prática, a Ambev tenta acelerar a penetração dessas marcas em mercados onde o consumo ainda é mais concentrado em rótulos de entrada.

“O Nordeste é estratégico para o nosso negócio e para o futuro da categoria cervejeira no país”, afirma Valdecir Duarte, vice-presidente de supply da companhia, em comunicado obtido em primeira mão pela EXAME. Segundo o executivo, o aporte também busca fortalecer a economia local e ampliar a disponibilidade de produtos de maior valor agregado.

A unidade do Maranhão já soma mais de R$ 1,2 bilhão em investimentos desde sua inauguração e se consolidou como um dos principais polos industriais da companhia na região.

A expansão reforça uma presença histórica da Ambev no Nordeste, que antecede a própria formação da empresa. Afinal, muitas das unidades que hoje pertencem à companhia começaram como cervejarias independentes ou regionais que foram absorvidas. Um exemplo clássico é a Cervejaria Astra, em Fortaleza, que foi integrada ao ecossistema da Brahma décadas antes da Ambev existir.

Além disso, durante as décadas de 1960 e 1970, tanto Brahma quanto Antarctica aproveitaram benefícios da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) para estabelecer parques fabris de alta tecnologia na região, que garantiram uma capilaridade logística robusta na região quando a Ambev foi criada, nos anos 90.

Histórico de investimento bilionário

Nos últimos cinco anos, a companhia investiu cerca de R$ 2,8 bilhões na região, com foco em capacidade produtiva, logística e parcerias locais. Hoje, são 12 unidades industriais, 20 centros de distribuição e 87 revendedores, em uma operação que gera mais de 18 mil empregos diretos e indiretos apenas no Maranhão.

O movimento regional está inserido em uma estratégia mais ampla. Nos últimos três anos, a Ambev investiu mais de R$ 10 bilhões no Brasil, com foco em expansão produtiva e ganho de eficiência. O objetivo é sustentar crescimento em um ambiente mais competitivo e sensível a preço, ao mesmo tempo em que avança em categorias com maior margem.

Além da expansão industrial, a companhia também mira renovação de talentos. A Ambev abriu vagas para o programa de estágio de 2026 em São Luís, com inscrições até este mês de abril, reforçando a formação de mão de obra local.

Ao ampliar a produção de uma marca premium no Nordeste, a empresa combina duas frentes: ganho de escala e captura de valor. Em um mercado em transformação, onde o consumidor busca mais variedade e experiência, a disputa deixa de ser apenas por volume — e passa, cada vez mais, por posicionamento.