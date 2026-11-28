O jornalista Robson Viturino achou que levaria menos tempo para escrever a história dos Safra. Foram mais de dez anos de pesquisa, entrevistas e mudanças no roteiro. Nesse intervalo, o banqueiro Joseph Safra adoeceu, morreu em 2020 e seus herdeiros entraram em uma disputa que só terminou com um acordo em 2024. “Cada novo processo me exigia um novo esforço”, diz o autor de Os Safra, em entrevista ao EXAME Insight. “Um livro como esse nunca acaba.”

O acordo entre Alberto Safra, a mãe, Vicky, e os irmãos permitiu que Viturino colocasse um ponto-final no trabalho. Para ele, porém, o desfecho judicial não resolveu a questão que atravessa a história da família: quem exercerá o papel de patriarca ocupado por Jacob, depois por Edmond e por Joseph? “Isso está em aberto", afirma.

A disputa pela herança levou a público uma família conhecida pela reserva. Alberto questionou na Justiça a divisão dos bens do pai e entrou em conflito com os irmãos e a mãe. Em julho de 2024, as partes anunciaram uma solução amigável. “A resolução do conflito dos filhos encerrou a minha história”, diz Viturino.

O autor vê na briga mais do que uma disputa patrimonial. “A história deles diz coisas importantes sobre dinheiro nas relações afetivas”, afirma. “Famílias brigam por qualquer coisa. Numa família com tanto dinheiro, isso escalou para um lugar inimaginável.” Ele deixa uma pergunta: “Será que a briga é apenas por dinheiro? Pode ser um veículo para outras questões mal resolvidas”.

Para entender como os Safra chegaram a esse ponto, Viturino voltou às origens da família em Alepo, na atual Síria, ainda no século XIX. Foi uma das etapas mais trabalhosas da pesquisa. “A história da Síria, do Império Otomano, levou um bom tempo”, diz. O livro acompanha a passagem dos negócios pelo Oriente Médio e a expansão da família até a formação de seu grupo financeiro no Brasil e no exterior. Essa trajetória também foi uma das surpresas da apuração. Viturino destaca a capacidade dos Safra de ler mudanças históricas e adaptar os negócios a elas. Para ele, a família preservou desde a origem um trânsito entre culturas e mercados diferentes. “Eles carregam, desde sempre, uma visão cosmpolita dos negócios — e da própria vida”, afirma.

Chegar perto dos personagens centrais foi mais difícil. Segundo o autor, a família e pessoas de seu círculo restringiram o acesso durante a apuração. O núcleo mais próximo optou por não falar, e ele reconstituiu parte dos perfis a partir de entrevistas nas bordas desse círculo. “Cheguei bastante perto do centro do poder”, diz. Antes de encerrar o trabalho, escreveu cartas a integrantes da família como uma última tentativa de ouvi-los. Viturino diz ter recebido poucos sinais após a publicação. O Banco Safra divulgou uma nota afirmando que o livro não retrata corretamente os fatos nem a dinâmica dos membros da família. O autor não reivindica o caráter de biografia autorizada: “De fato, não é uma obra oficial”.

Depois de mais de uma década com os Safra, ele planeja escrever um romance, ainda em fase inicial, com pesquisa e personagens históricos. “Preciso mudar de estação”, diz. “Me deu muito trabalho. Quero agora me divertir um pouco mais. Preciso mudar de roupa.”