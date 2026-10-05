Um fundo, várias casas: a aposta de R$ 100 milhões da Hike Capital no crédito privado

RESUMO ＋ A gestora de recursos Hike Capital prepara um fundo de renda fixa com patrimônio inicial de R$ 45 milhões, ainda sem data de lançamento, e prevê superar R$ 100 milhões até o fim do primeiro semestre de 2027. O produto reunirá estratégias de crédito privado de diferentes gestoras, enquanto a companhia contrata especialistas e estrutura uma operação no Piauí.

A Hike Capital prepara o lançamento de um fundo de renda fixa com patrimônio inicial previsto de R$ 45 milhões e expectativa de superar R$ 100 milhões até o fim do primeiro semestre de 2027. O produto terá alocações em estratégias de crédito privado de diferentes gestoras, ampliando a atuação da companhia em produtos próprios.

O lançamento sucede a criação do Atlas FIC FIDC, em setembro de 2025, e será acompanhado pela contratação de especialistas para a área de investimentos. A Hike também está estruturando uma operação no Piauí, como ponto de partida de sua expansão pelo Nordeste.

A proposta do novo fundo é reunir, em uma única carteira, exposição a diferentes casas de crédito privado. Entre as gestoras citadas pela Hike estão AZ Quest, GCB, JGP, Ouro Preto, Solis e CVPAR. A seleção, segundo a companhia, considera o histórico das equipes, a capacidade de análise de crédito e a resistência das estratégias em períodos de estresse.

A Hike afirma que pretende trabalhar com gestoras que atuam há anos no mercado e não registraram eventos de insolvência em seus fundos. A diversificação entre casas e estratégias será um dos eixos da construção da carteira. A data de lançamento ainda não foi informada. “Não queremos aumentar a quantidade de fundos simplesmente para ter uma prateleira maior. A ideia é construir uma área de gestão com estratégias que tenham uma função clara na carteira e uma tese de investimento consistente”, afirma Jonas Carvalho, CEO da Hike Capital.

Atlas reúne R$ 43,4 milhões

O primeiro passo dessa estratégia foi o Atlas FIC FIDC, fundo de crédito estruturado que investe em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), lastreados em recebíveis de empresas. Em julho, o produto tinha R$ 43,4 milhões de patrimônio líquido e 170 cotistas na subclasse sênior.

A carteira reunia seis FIDCs, além de uma reserva de liquidez em Tesouro Selic. Segundo dados apresentados pela Hike, o Atlas acumulou rentabilidade de 15,41% nos primeiros 11 meses, equivalente a 115,75% do CDI no período.

Os seis FIDCs nos quais o Atlas investia somavam R$ 1,45 bilhão em patrimônio, com exposição a 218 cedentes — empresas que transferem seus recebíveis aos fundos — e 789 sacados, responsáveis pelos pagamentos. “A Hike nasceu com uma atuação muito próxima da gestão patrimonial, mas, ao longo dos últimos anos, fomos construindo também uma estrutura própria de gestão de recursos. O Atlas foi um passo importante nesse processo e agora estamos avançando no desenvolvimento de novas estratégias”, diz Carvalho.

O novo produto é preparado em um período de avanço das aplicações em renda fixa. Segundo a Anbima, a categoria registrou captação líquida de R$ 108,4 bilhões no primeiro semestre de 2026, ante R$ 78,2 bilhões no mesmo período do ano anterior. A indústria de fundos recebeu, ao todo, R$ 184,7 bilhões líquidos no semestre.

Para Carvalho, a demanda impulsionada pelos juros elevados exige atenção às diferenças entre os produtos. “Renda fixa não significa ausência de risco, e nem todos os produtos cumprem a mesma função dentro de uma carteira. Gestão, seleção de crédito, liquidez e construção de portfólio continuam sendo fundamentais”, afirma.

Take me back to Piauí

A ampliação da área de gestão será acompanhada pela contratação de profissionais para análise de investimentos, construção de carteiras, acompanhamento dos fundos e relacionamento técnico com investidores. A Hike também prepara a mudança para um escritório maior no Itaim Bibi, em São Paulo.

Fora da capital paulista, a companhia está estruturando uma operação no Piauí, onde já mantém uma base de clientes. Segundo a B3, o estado liderou o crescimento percentual da base de investidores em renda variável no país em 2025, com alta de 7,73%.