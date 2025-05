JBS: Acionistas aprovam dupla listagem em assembleia

Editora do EXAME IN

Os acionistas da JBS acabam de aprovar a dupla listagem da companhia em assembleia hoje em São Paulo segundo fontes que participam na reunião. O placar ainda não foi divulgado.

Ontem, tudo indicava que se trataria de uma votação mais apertada, dado que a prévia dos acionistas que votam à distância mostrava ainda um gap de 25 milhões de votos para garantir o aval à operação.

Mas a companhia estava confiante de que conseguiria virar o placar hoje com os acionistas que votariam no encontro presencial.

O mercado já vinha mostrando que gostava da operação no preço. Desde que anunciou que os planos para listagem na Nyse estavam caminhando por meio de um acordo com o BNDESPar, em 17 de março, os papéis da JBS avançam 34%.

A expectativa é que a exposição a uma gama maior de investidores nos Estados Unidos possa levar a um re-rating que aproxime a empresa dos irmãos Batista dos múltiplos de outras gigantes globais, como a Tyson.

A ISS e a Glass Lewis, as duas mais consolidadas consultorias de proxy vote, no entanto, jogaram água no chope dos comprados. Ambas recomendaram a reprovação da proposta, por conta da estrutura de super voto que dá mais poder para os controladores.

Na parcial publicada ontem, 37% dos que votaram se manifestaram pela rejeição, enquanto 33% deram aval. Até então, tinham votado os representantes de um total de 520 milhões em ações, de um universo total de 730 milhões que poderão votar.

Hoje ainda havia detentores de 210 milhões de ações que precisam depositar seus votos na assembleia presencial.